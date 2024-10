Sur le net, notre activité sur le web laisse des traces. C’est la même chose avec les services de Google. Une recherche sur YouTube est vue par l’entreprise américaine, et les vidéos que vous visionnez finissent par rejoindre l’historique de la plateforme. Heureusement, YouTube fournit un outil qui offre un excellent moyen de gérer l’historique. On peut en effet supprimer tout ou partie des vidéos vues, et même suspendre cette collecte.