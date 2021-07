Le gouvernement prépare un décret pour que les médecins traitants contactent leurs patients non vaccinés. Cette démarche, sensible sur le plan des données personnelles, est tolérée par la Cnil, avec certaines réserves.

Les médecins, futurs porte-voix de la campagne vaccinale contre le coronavirus ? C’est le sens d’un projet de décret que prépare le gouvernement. Constatant que le rythme de la vaccination s’affaisse depuis plusieurs semaines, l’exécutif souhaite faire appel à la médecine de ville pour aller chercher les personnes qui ne sont toujours pas entrées dans ce processus médical.

La stratégie telle qu’elle se dessine aujourd’hui consiste à établir, pour chaque médecin traitant, la liste de sa patientèle et de déterminer qui est vacciné (ou est en train de l’être) et qui ne l’est pas. Charge ensuite aux praticiens de prendre contact avec celles et ceux qui n’ont pas encore reçu la moindre injection, afin de les sensibiliser aux bienfaits de la vaccination en période de pandémie.

Ce projet de décret survient alors qu’un double mouvement laisse craindre l’émergence d’une nouvelle vague de contamination, qui pourrait conduire l’exécutif à prendre des mesures similaires à celles prises lors des confinements précédents. D’une part, de moins en moins de gens se font vacciner, d’autre part, le variant Delta s’avère très virulent. Selon les statistiques des autorités sanitaires, la mutation dite L452R, qui inclut le variant Delta, connaît une très forte croissance dans l’Hexagone : le pourcentage de tests avec une présence de cette mutation est passé d’un peu plus de 7 % aux alentours du 20 juin à 42,6 % début juillet.

La bonne nouvelle, c’est que les vaccins restent efficaces contre ce variant. Le problème, c’est que cette vaccination, justement, chute : la couverture vaccinale n’est que d’un peu plus de 37 % en date du 5 juillet (en ne comptant que les personnes ayant reçu toutes les doses adéquates). Or, les injections quotidiennes sont passées de 400 000, en mai, à environ 150 000, aujourd’hui pour les premières doses. Même chez les personnes âgées, plus vulnérables, un plafond a été atteint, vers 80 %. C’est cette double tendance qui, de toute évidence, conduit le gouvernement à chercher à accentuer la sensibilisation du public, en mobilisant les médecins traitants.

L’appel aux médecins traitants peut avoir une incidence favorable, quoique difficilement mesurable, sur la campagne vaccinale : ils et elles entretiennent généralement un lien de confiance avec leurs patients, car ce sont aussi des médecins de famille qui les suivent depuis longtemps. Cela ne marchera peut-être pas avec les antivaccins, mais avec les indécis, il y a plus de marge de manœuvre.

Compte tenu de la sensibilité de ce projet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a rendu une délibération. En effet, cette campagne de sensibilisation nécessite la consultation de listes nominatives d’individus contenant des données personnelles, mais aussi, de fait, des informations médicales (statut vacciné ou non), qui sont par nature plus sensibles.

De quoi motiver un refus ? Au contraire : la Cnil ne s’oppose exceptionnellement pas à la constitution de listes de patients non-vaccinés au profit des médecins. En règle générale, l’institution « n’est pas favorable » à ce genre de démarche, mais elle tient compte aussi la réalité épidémique du pays : « le contexte sanitaire peut justifier cette pratique et précise les conditions à respecter », écrit-elle.

Pour autant, cette tolérance est très encadrée. Ainsi, la Cnil demande à ce que seuls les médecins traitants volontaires aient accès à la liste de leurs patients non-vaccinés, si ceux-ci estiment en avoir besoin pour les sensibiliser. Elle plaide aussi, évidemment, pour une transmission « sécurisée » de ces listes et demande leur suppression par le médecin « dès la fin de l’action de sensibilisation ».

La Cnil recommande aussi d’éviter de sur-solliciter les personnes qui sont hésitantes, désintéressées ou réfractaires à la vaccination. En effet, outre l’appel aux médecins, la campagne de sensibilisation doit mobiliser la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam). Pour éviter les doublons, la Cnam devrait se focaliser sur les personnes qui n’ont pas de médecins traitants, recommande la Cnil.

Ce décret s’inscrit dans une série de mesures visant à faciliter autant que possible les injections. Il faut dire qu’une certaine course contre la montre s’est engagée, puisque le variant Delta se développe pendant la période estivale, et que le confinement a été largement levé. Les vacances, l’envie de re-goûter à la vie d’avant, et une vaccination qui patine, apparaissent comme un terreau fertile pour une nouvelle vague.

Ces dernières semaines, plusieurs mesures complémentaires ont été prises pour essayer de contrer ce scénario : le délai entre deux injections a été réduit significativement et il est possible de se faire vacciner dans deux lieux différents. Il est aussi question d’imposer la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, notamment en contact avec des patients fragiles.

La vaccination obligatoire des soignants contre le coronavirus n’est pas encore actée, mais elle paraît en voie de l’être. A noter que certains personnels du milieu hospitalier doivent se soumettre à une vaccination obligatoire pour certaines maladies. L’article L3111-4 du code de la santé publique exige une couverture vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. Dans certains cas, notamment dans les laboratoires de biologie médicale, il faut aussi se prémunir de la fièvre typhoïde.

