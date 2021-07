Le discours d'Emmanuel Macron a visiblement motivé les Français à se faire vacciner : en moins de 14 heures, 1,3 million de citoyens ont pris leur rendez-vous sur Doctolib. Il faut dire que d'ici l'automne 2021, les personnes vaccinées auront plus de facilités pour accéder à des lieux et événements socio-culturels que celles qui ne le sont pas.

Les annonces fermes d’Emmanuel Macron du 12 juillet 2021 au soir, concernant le pass sanitaire, ont visiblement eu un effet assez fort sur les Françaises et Français qui ne sont pas encore vaccinés.

La plateforme française Doctolib, qui permet de prendre des rendez-vous médicaux, a connu une énorme hausse du nombre de connexions : « Il y a eu 7,5 millions de connexions en quelques minutes », a rapporté Stanislas Niox-Chateau, le CEO de Doctolib, au cours d’une conférence de presse le lendemain, à laquelle Numerama a assisté.

Plus impressionnant encore : 926 000 personnes ont pris un rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 le soir-même des annonces du président de la République, et 350 000 personnes encore au lendemain matin. Cela signifie qu’en 14 heures environ, 1,3 million de Françaises et Français ont décidé de se faire vacciner. Évidemment, quelques citoyens avaient probablement pris rendez-vous avant l’allocution, mais le nombre est anecdotique par rapport à l’affluence record constatée après 20 heures. Ils sont aussi nombreux à être passés par le site Vite Ma Dose, développé par Guillaume Rozier et ses équipes.

Énorme journée hier sur @ViteMaDose_off. Plus de 3,4 millions de recherches de RDV de vaccination ont été réalisées, 1,1 million de prise de RDV ont été initiées sur l’une des 7 plateformes. — GRZ (@GuillaumeRozier) July 13, 2021

« C’est cinq fois plus que la semaine dernière », a constaté Stanislas Niox-Chateau, qui a souligné que Doctolib connaissait encore, le 13 juillet au matin, « entre 4 000 et 5 000 prises de rendez-vous par minute ». Sur le graphique réalisé par la plateforme française et accessible en ligne sur le site officiel, on voit combien la barre qui correspond aux rendez-vous pris le 12 juillet est grande par rapport à celles des jours précédents.

« On a pulvérisé les records : c’est 2 fois plus que le dernier record du 11 mai dernier », a confirmé l’entrepreneur. Les rendez-vous qui ont été pris le sont « en moyenne avec 11 jours de délai », a-t-il précisé, ce qui signifie que les premières doses seront injectées d’ici moins de deux semaines. En moyenne, les RDV pour une deuxième dose sont pris dans les quatre semaines qui suivent, ce qui veut dire que ces Françaises et Français seront vaccinés intégralement d’ici la fin du mois d’août.

Au niveau des tranches d’âge, les deux tiers des citoyens ayant pris rendez-vous le 12 juillet 2021 ont moins de 35 ans : on observe même une grosse poussée chez les moins de 18 ans, qui représentent 20 % du total. Les plus de 60 ans en revanche, qui sont les plus à risques de développer des formes graves de la maladie, ne sont que 3,5 %.

Comment la vaccination devient incontournable sans être officiellement obligatoire

Cela tombe plutôt « bien », vu qu’Emmanuel Macron a annoncé que les tests PCR deviendraient payants à partir de l’automne en France. Cette décision risque de changer grandement la manière dont les Français considèrent le fameux pass sanitaire, qu’il va être obligatoire de présenter dans de nombreux lieux socio-culturels dès cet été.

A partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera demandé dans les lieux suivants aux personnes de plus de douze ans :

Parc d’attraction

Concert

Festival

Spectacle

Début août, ce document sera requis dans bien d’autres endroits :

Cafés et restaurants

Centres commerciaux

Hôpitaux, maisons de retraite et établissements médico-sociaux

Avions, trains et cars pour les longs trajets.

Il est vrai qu’un pass sanitaire n’est pas obligatoirement un certificat de vaccination : il peut s’agir également d’un test PCR récent négatif. Mais dans les faits, si les tests PCR deviennent payants (comme c’est déjà le cas dans d’autres pays voisins, qui demandent de débourser plusieurs dizaines d’euro à chaque test), alors que la vaccination est gratuite et moins chronophage, il y aura de fait de moins en moins d’intérêt à ne pas être vacciné en France.

À lire : Vaccin covid : 2 astuces pour trouver un RDV en ligne

Crédit photo de la une : Pexels Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo