Une étude publiée dans Nature Aging le 9 décembre 2024 et menée par une équipe chinoise a mis en évidence plusieurs protéines liées au vieillissement cérébral. Leur étude permettrait de mieux comprendre un phénomène de plus en important dans nos populations vieillissantes.

À l’heure où les promesses d’une éternelle jeunesse sont toujours plus présentes dans une population qui est, elle, de plus en plus âgée, des chercheurs viennent de découvrir des marqueurs pour mesurer l’âge du cerveau.

Publiée dans le journal Nature Aging le 9 décembre 2024, une étude menée par le scientifique Wei Cheng et son équipe a mis en évidence 13 protéines associées au vieillissement cérébral. La concentration de ces protéines dans le sang varie au cours du temps et elles atteignent des pics à différents âges (57, 70 et 78 ans). Ces pics indiqueraient probablement des moments clés dans la santé du cerveau humain.

Des biomarqueurs sanguins liés à l’âge du cerveau

Parmi les protéines mise en évidence, BCAN, Brevican de son nom complet, et GDF15, Growth differentiation factor 15, sont les deux protéines ayant démontré le plus de liens avec la démence, l’AVC et les fonctions motrices. L’étude indique que « la dérégulation du BCAN a affecté de multiples structures corticales et sous-corticales ».

Pour mener cette étude, Wei Cheng et son équipe se sont basés sur des données d’imagerie cérébrale d’environ 10 000 personnes entre 45 et 82 ans ainsi que sur l’analyse du protéome (c’est-à-dire l’ensemble des protéines synthétisées par une cellule) d’environ 4 500 personnes.

Avec une population âgée grandissante, il est essentiel aujourd’hui de comprendre les mécanismes du vieillissement cérébral. Un cerveau âgé développe plus souvent des troubles neurodégénératifs et il n’existe pas vraiment de thérapies efficaces contre ces maladies. « Parce que les troubles neurodégénératifs et les maladies cérébrovasculaires sont des manifestations courantes du vieillissement cérébral, l’identification précoce et l’intervention du vieillissement cérébral est une stratégie prometteuse dans la prévention des troubles neurodégénératifs », est-il expliqué dans l’étude.

Une méthode « accessible, rentable et peu invasive »

Bien que d’autres recherches aient déjà mis en évidence des marqueurs d’imagerie cérébrale et histologique (lié aux tissus), il n’y a que peu de marqueurs moléculaires identifiés comme étant liés au vieillissement cérébral. L’avantage d’avoir des biomarqueurs mesurables dans le sang, c’est qu’il s’agit d’une méthode d’identification « accessible, rentable et peu invasive ».

D’autres études seront nécessaires pour étudier ces protéines. D’abord pour élargir la population d’étude à tous les âges et toutes les ethnies (l’étude s’étant concentrée sur une population européenne plutôt âgée). Ensuite, pour déterminer s’il est intéressant de cibler ces protéines dans des thérapies cherchant à ralentir le vieillissement cérébral.

Une avancée vers une jeunesse cérébrale, si pas éternelle, du moins, prolongée.

