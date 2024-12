Lecture Zen Résumer l'article

Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent à grands pas. Ce sont aussi des moments adorés par les virus. Est-il encore temps, la semaine qui précède ces événements, de se faire vacciner ? Explications.

La campagne vaccinale contre le covid et contre la grippe est ouverte depuis le 15 octobre 2024. Il est possible de réaliser les deux vaccins en même temps, un sur chaque bras. Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et qu’elles sont souvent des lieux de transmission, en présence de personnes parfois fragiles, est-ce encore possible de recevoir ces vaccins ?

Il n’est jamais vraiment trop tard pour un vaccin

Du point de vue de l’accès aux vaccins, il n’y a aucun souci : la campagne est toujours ouverte. Il est donc toujours possible de se faire vacciner contre le covid et la grippe, simultanément ou séparément. Vous pouvez trouver un professionnel habilité en pharmacie ; ou le faire auprès de votre médecin traitant.

Le vaccin devient pleinement efficace entre 7 à 10 jours après l’injection. Comme il reste une semaine avant Noël, à la date de ce 17 décembre, cela devient urgent de procéder au vaccin si vous souhaitez une couverture optimale lors du repas du réveillon. Pour le Nouvel An, qui brasse aussi beaucoup de personnes pendant les soirées de fête, l’efficacité sera alors pleine. Il est donc préférable de prendre un rendez-vous au plus vite.

Malgré tout, il faut rappeler qu’il n’est jamais vraiment trop tard pour se faire vacciner : une couverture encore faible est toujours plus efficace qu’aucune couverture. Par ailleurs, si vous échappez aux virus pendant les soirées des fêtes, cela vous protège de toute façon pour la période qui suit ces repas, où la circulation virale est souvent élevée.

Il n’est jamais trop tard pour un vaccin, mais il est bon d’anticiper le plus possible pour les fêtes. // Source : Canva

Vaccins grippe et covid : rappel des personnes prioritaires

Tout le monde, sans restriction, a accès aux vaccins contre la grippe et le covid.

Pour certaines personnes toutefois, le vaccin est d’autant plus recommandé en raison de leur profil à risques :

Personnes âgées de 65 ans et plus ;

Personnes avec comorbidités, qui ont le risque de contracter une forme plus grave de la maladie (parmi les comorbidités : hypertension artérielle compliquée, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles psychiatriques ou de démence). Cette catégorie comprend les nourrissons à partir de 6 mois, les enfants, les adolescents et les adultes ;

Personnes immunodéprimées ;

Femmes enceintes ;

Résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et unités de soins de longue durée (USLD) ;

Personnes « à très haut risque de forme grave selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision partagée avec les équipes soignantes » ;

Personnes vivant dans « l’entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables », ce qui concerne aussi les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+