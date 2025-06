Lecture Zen Résumer l'article

Pour apporter un peu de fraicheur à un logement, les plantes sont de précieuses alliées. Dracaena, strelitzia, calathea… voici celles qui aident à rafraichir l’intérieur d’une maison ou d’un appartement (et comment en prendre soin).

L’été n’a pas encore officiellement commencé en France métropolitaine, mais les fortes chaleurs sont bien là. Le pays est touché par une vague de chaleur précoce à partir de ce vendredi 20 juin 2025, indique Météo-France. Il s’agit de la 50e vague de chaleur recensée par l’établissement météorologique depuis 1947.

Pour supporter cette hausse des températures, il est recommandé d’aérer correctement son intérieur et de boire abondamment (mais pas n’importe quoi). Des astuces existent aussi pour aider à mieux dormir malgré la chaleur. Souvent, on envisage spontanément d’investir dans un ventilateur ou une climatisation (malheureusement plus néfaste pour l’environnement).

Parmi les diverses astuces écologiques que l’on peut mettre en œuvre pour limiter la chauffe de son logement en été, il y en a une autre à laquelle on pense peut-être moins : les plantes qui rafraichissent l’air. Leur présence peut pourtant aider à mieux vivre les périodes de forte chaleur ou de canicule, en apportant de la fraîcheur dans la maison.

Comment les plantes rafraichissent-elles un logement ?

« Les plantes évaporent de l’eau, consomment de l’énergie, de la lumière et de la chaleur dans l’air, pour évaporer de l’eau, explique à Numerama Marc-André Selosse, biologiste et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. C’est ce qui attire la sève, qui s’évapore quotidiennement au niveau des feuilles, puis qui monte vers les racines, en amenant tout ce qui est exploité dans le sol. L’évaporation est un moyen de rafraichir. » Ce rafraichissement peut être palpable dans un intérieur, à condition de bien arroser les plantes, régulièrement.

Installer des plantes chez soi peut permettre de « diminuer la température de quelques degrés », selon le biologiste. Néanmoins, cette baisse de température dépend de nombreux facteurs : la taille de la pièce dans laquelle sont installées les plantes, l’éclairement (une plante plus éclairée évaporera davantage d’eau). Les plantes ne sont donc pas une solution miracle en cas de chaleur, mais cumulées avec d’autres astuces, elles peuvent s’avérer bien utiles.

Par ailleurs, ajoute le spécialiste, « il ne faut pas non plus négliger l’aspect esthétique et la détente que procure une plante. Il y a un effet sur le bien-être qui n’est pas réductible à la température. » Contempler une plante en pleine canicule peut (un peu) nous apaiser.

Il faut choisir des plantes à feuilles, grandes ou nombreuses

Un critère important de choix est celui des feuilles. « Plus les feuilles sont grandes, plus l’évaporation est élevée. Cela dépend aussi du nombre de feuilles. C’est la surface des feuilles qui joue un rôle. De grandes feuilles ou beaucoup de petites feuilles, ça aide. Beaucoup de grandes feuilles, c’est encore mieux. Plus il y a de surface de feuille, mieux c’est. »

La présence de fleurs peut être agréable, mais ne compte pas pour rafraichir une habitation, tout simplement parce que la sève brute de la plante ne s’évapore pas par les fleurs.

Quelles plantes d’intérieur pour lutter contre la chaleur ?

En France, la plupart des plantes d’intérieur sont des plantes tropicales, qui sont très gourmandes en eau et nécessitent un arrosage très régulier. Cela tombe bien, elles sont aussi rafraichissantes. « Sont exclues de ce raisonnement des plantes de chez nous, qui évaporent peu d’eau, comme le géranium, et les plantes grasses, qui ont pour stratégie de garder leur eau et d’en évaporer le minimum. Ça ne va pas rafraichir l’ambiance », indique Marc-André Selosse.

Voici quelques exemples de plantes recommandées par le biologiste pour apporter de la fraicheur à son intérieur.

L’arum

Les plantes du genre arum sont un bon choix en intérieur quand il fait chaud. Présentes en pleine terre dans les jardins, elles vivent aussi bien en pot. Ces plantes requièrent un arrosage abondant et une exposition ensoleillée : si leur terre est trop sèche, leurs feuilles risquent de tomber.

L’arum et ses sublimes fleurs. // Source : Canva

Le ficus

Robuste et facile d’entretien, le ficus est un allié lorsque les températures grimpent. Même si ses feuilles ne sont pas très grandes, elles sont cependant abondantes. Il convient de placer le ficus dans un endroit lumineux, mais sans exposition directe au Soleil. Puis, ne le déplacez plus : le ficus n’aimerait pas ce changement et risquerait de perdre ses feuilles.

Un ficus heureux est un ficus sédentaire. // Source : Canva

Le monstera

Très chic en intérieur avec ses grandes feuilles démesurées et divisées, le monstera est peu exigeant. Évitez de l’exposer directement au Soleil, le monstera est friand de luminosité tamisée. Il se plait beaucoup dans une salle de bain. Il faut lui laisser de l’espace pour que le monstera se développe au mieux.

L’élégance inégalée du monstera. // Source : Canva

La maranta

La maranta est une petite plante tropicale idéale en intérieur. Ses feuilles ornées de nervures pâles sur un fond vert intense sont ravissantes. De plus, elles s’étalent en journée puis se redressent la nuit. Il est important de maintenir sa terre au frais et de veiller à augmenter le taux d’humidité lorsqu’il fait chaud. Gardez également votre maranta à l’abri des courants d’air.

On croirait presque les feuilles de la maranta peintes à la main. // Source : Canva

Le calathea

Allié des décorations graphiques, le genre calathea est notamment connu pour l’une de ses variétés surnommées « plante paon ». Ses feuilles se parent de belles stries vertes, grises ou argentées, en symétrie autour de la nervure centrale. Gardez bien son feuillage vaporisé lorsque l’air ambiant est sec, été comme hiver.

Le calathea, chic et rafraichissant. // Source : Canva

Le dracaena

Le plus grand atout du dracaena est son feuillage persistant, paré de superbes rayures vertes et jaunes. Cette plante requiert une place au soleil, par exemple, derrière un store, pour raviver ses couleurs. De croissance lente, il se contente aisément du même pot toute sa vie. Si vous avez une serre ou une véranda, le dracaena s’y plaira en hiver.

Le dracaena, peu capricieux en intérieur. // Source : Canva

Le strelitzia

S’il reste encore un peu de place chez vous, pourquoi ne pas y installer un strelitzia, fleur exotique aussi nommée l’ « oiseau de paradis » ? Ses fleurs colorées semblent presque prêtes à s’envoler. Il est recommandé de le placer dans un endroit lumineux et de l’arroser une fois par semaine en été.

On est tenté d’ouvrir la fenêtre pour laisser s’envoler le strelitzia. // Source : Canva

Comment arroser ces plantes quand il fait chaud ?

Chaque plante listée ici a ses particularités. Pour leur arrosage, on peut cependant retenir que ces plantes tropicales « ont des besoins d’eau importants et doivent régulièrement être arrosées », résume Marc-André Selosse. Il vaut mieux installer ces plantes dans des pots dotés d’un petit trou en dessous, et prévoir une coupelle. « Cela permet à une partie de l’eau de s’échapper et de sécher dans la coupelle sous la plante. Il y a des sels minéraux dans l’eau du robinet, qui ne s’évaporent pas et salinisent le sol. Avec ce petit trou, l’excès de sel s’échappe et est déposé dans la coupelle. »

Ces plantes évaporent énormément d’eau, d’où leur atout en période de forte chaleur. Mais, attention à ne pas les noyer non plus. « Ce sont les plus rafraichissantes, mais aussi les plus gourmandes en eau, donc les plus difficiles à calibrer. Il faut apprendre à vivre en couple avec sa plante. »

Enfin, il faut continuer à les scruter de près une fois l’hiver venu, car ces plantes souffrent de l’atmosphère sèche de nos intérieurs à cette période de l’année. « Plus l’air est chaud, plus il est avide en eau. L’air chauffé en hiver devient vite très desséchant », prévient le biologiste interrogé par Numerama.

Où installer la plante rafraichissante chez moi ?

Ça y est, la plante est arrivée chez vous, prête à recevoir l’arrosage adapté. Mais, il reste encore à décider où la placer dans le logement pour profiter de ses bienfaits, sans lui faire de mal. « Il faut de la lumière, mais pas trop, explique Marc-André Selosse. Ce sont des plantes de sous-bois, qui ont besoin d’une lumière diffuse. On évitera donc de les mettre juste derrière la fenêtre. Mais, il faut les mettre dans une salle bien éclairée par réflexion de la lumière. On a tendance à les mettre trop à l’ombre. Or, la pénombre risque de pénaliser leur photosynthèse. »

Quant à son habitat premier, c’est-à-dire le pot et sa terre, il faut respecter les spécifications de chaque espèce. « De manière générale, il est bien d’avoir beaucoup de matière organique, car cela retient l’eau. Un grand volume est bien aussi : plus le sol est grand, moins il y aura de chance que la plante souffre. »

