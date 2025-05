Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dyson propose une gamme de purificateurs d’air polyvalents, dotés d’autres fonctions qui permettent de l’utiliser toute l’année. En promo, il devient bien plus abordable.

C’est le printemps, les mésanges chantent, les feuilles reviennent sur les arbres, et les fenêtres restent ouvertes. Dommage que l’air qui traverse nos maisons et nos appartements ne soit pas toujours propre et de qualité. Les allergies et petits soucis respiratoires sont fréquents, surtout en cette période de l’année. Un bon purificateur d’air n’est jamais de trop dans un foyer. Dyson propose une promotion sur un de ses meilleurs modèles.

Le Dyson purificateur d’air HP10 Hot+Cool Gen1 de Dyson est habituellement vendu 599 €. Il est actuellement proposé au prix de 499 € sur le site de Boulanger. Il est au même prix de 499 € sur Amazon.

C’est quoi, ce purificateur d’air ?

Le Dyson HP10 Hot+Cool Gen1 adopte le design classique des appareils de Dyson, et aborde des dimensions de 20,5 × 76,5 × 13,1 cm pour un poids de 5,3 kg. Ses lignes élégantes et son coloris permettent au purificateur de se rendre discret dans une pièce. En dehors de ses fonctions de chauffage et de ventilation, l’appareil de Dyson est avant tout un purificateur qui détecte et capture les polluants nocifs et les particules fines. Ses filtres HEPA 13 et anti-odeur se chargent d’éliminer jusqu’à 99,95 % de ces particules fines, des gaz, des mauvaises odeurs et des allergènes.

Le purifcateur de Dyson en action // Source : Dyson

Le HP10 Hot+Cool Gen1 peut aussi ventiler l’air ambiant l’été, lorsque la chaleur va pointer le bout de son nez. Le purificateur possède aussi une fonction de chauffage pour l’hiver. Une fois posé au sol, il offre un angle d’oscillation de 350° et peut couvrir une surface de 32 m².

À ce prix, le purificateur de Dyson est-il une bonne affaire ?

Moins de 100 € c’est une bonne promotion à prendre pour un appareil essentiel. Le socle du HP10 Hot+Cool Gen1 s’accompagne d’un écran utile pour consulter des informations sur la qualité de l’air, la puissance ou le mode sélectionné. Vous pourrez naviguer dans les menus et les fonctionnalités via la télécommande ou l’application Dyson Link disponible sur iOS et Android. L’interface de l’app indique la température de la pièce ou encore le taux d’humidité et de formaldéhyde. Vous pourrez accéder aux différents modes de ventilation, programmer un arrêt automatique et garder un œil sur l’état des filtres.

Notez enfin que l’appareil est relativement silencieux et dispose d’un mode nuit, encore plus discret pour dormir sans être dérangé.

Les points à retenir sur le HP10 Hot+Cool Gen1 :

Un design irréprochable

Un mode chauffage et ventilateur en plus du purificateur

Programmable et silencieux

