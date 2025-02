Lecture Zen Résumer l'article

Fusionner l’aspiration et la serpillière, voilà la mission du Wash G1 de Dyson. Cette première mouture d’un appareil d’un nouveau genre nous séduit déjà, malgré ses défauts de jeunesse.

L’aspirateur est-il en train de vivre ses dernières heures ? Si l’on en croit des marques comme Tineco ou Roborock, la réponse est oui. Depuis quelques années, les marques chinoises ont investi une catégorie hybride entre la serpillère et l’aspirateur, le tout sans fil. On les appelle les nettoyeurs de sols humides ou balais aspirateurs-laveurs, même s’il reste à trouver un terme marketing qui englobe tous les membres de cette famille.

Pour aller plus loin Aspirateurs robots : notre comparatif des meilleurs modèles en 2025

Et c’est assez rare pour être souligné : le succès de ces produits a fait peur à Dyson. Si bien que la marque, connue pour ses aspirateurs notamment et experte de la gestion des flux d’air, a fini par se mettre à l’eau. Avec les têtes « Submarine » des V12s et V15s, elle a combiné aspiration et serpillère. Mais avec le Wash G1, c’est une toute autre ère qui s’ouvre pour Dyson — celle du lavage de sol avec des rouleaux. Exit l’aspiration, bonjour la gestion des fluides et des déchets.

Et il faut dire que ce premier essai est déjà très convaincant.

Le Dyson Wash G1 // Source : Alexis pour Numerama

Le Dyson Wash G1 n’est pas du tout un aspirateur

Si vous êtes habitués aux appareils Dyson, il va falloir revoir votre buanderie. On ne trouve plus un chargeur mural à fixer, mais un socle au sol qui prend une certaine place. Sur ce bout de plastique vient trôner le Wash G1. L’appareil reprend les codes de design de Dyson, avec son gris, son rouge et son bleu, mais on comprend dès la première prise en main que ce n’est pas un aspirateur.

Déjà, il faut savoir que le Wash G1 est lourd. 5 kilos à vide, ça vous invite tout de suite à poser l’engin sur le sol. Et c’est parfait, puisqu’il tient debout tout seul. La première utilisation est assez déstabilisante, parce qu’on n’a vraiment pas l’habitude de ces manipulations, mais Dyson sait rendre le tout intuitif. On déclipse le bloc eau propre / eau sale, on déclipse le bidon d’eau propre, on dévisse le bouchon, on le remplit et on fait les étapes inverses. Rien ne peut être « mal fait », puisque toutes ces pièces n’ont qu’un sens et ont suffisamment de détrompeurs pour vous guider.

Le Dyson Wash G1 // Source : Alexis pour Numerama

Une fois l’engin prêt à laver, on lance la machine et on casse la partie balais pour pouvoir commencer à pousser. Évidemment, la première fois, vous allez commencer au milieu de la pièce — comme moi — et vous retrouver avec des traces d’eau à éviter. C’est qu’il faut passer le Wash G1 comme on passe une serpillère : commencer par le fond des pièces et revenir petit à petit sur ses pas.

À l’utilisation, l’engin est toujours lourd, mais la tête est maniable à souhait. On l’accompagne doucement et les deux énormes rouleaux qui viennent laver le sol aident à l’entraînement du Wash G1. Ce qui est magique avec cet outil, c’est qu’on ne réfléchit plus à rien : il va littéralement tout engloutir. Le lavage est total : miettes, poussières, liquides, taches sur le sol, déchets organiques, poils d’animaux… tout passe. L’humidité permet d’accrocher les petites particules et de laver les accidents — oui, un couvercle de yaourt tombe toujours du mauvais côté.

Trois niveaux d’humidité permettent d’ajuster l’intensité du besoin en eau et un mode boost est là pour effacer les tâches les plus coriaces. Le parquet de mon appartement a été fait en mode 1, le carrelage des pièces humides, en mode 2. Je n’ai eu que rarement usage du mode 3 et du boost, mais il a été hyper efficace quand je l’ai utilisé sur des tâches séchées. Avec 290 mètres carrés lavables en une charge (grosso modo 35 minutes), je n’ai pas vu la batterie se décharger. Le réservoir d’eau, de son côté, n’aura pas besoin d’être rempli à moins d’utiliser massivement le mode MAX.

Le Dyson Wash G1 // Source : Alexis pour Numerama

La fin de la session de lavage laisse un sentiment de propreté incroyable, même sans détergent (si vous en mettez, quelques gouttes suffisent, sinon cela mousse trop). Le fin liseré d’eau laissé par le G1 sèche extrêmement vite (on a à peine le temps de finir une pièce que les premiers mètres carrés sont déjà secs) et on se retrouve avec un sol absolument nickel. Encore mieux qu’après un passage d’aspirateur et d’une serpillière. Il faut imaginer le Dyson Wash G1 comme l’assemblage des deux, avec en plus une force et une puissance que vous ne mettez pas au moment de laver le sol. Vider le bac « eau sale » et se rendre compte de la saleté de nos intérieurs est un reality check que je n’aurais pas souhaité avoir.

En reposant l’appareil sur son socle, il va commencer un cycle de rinçage pour rendre ses rouleaux propres. L’opération est bruyante et plutôt longue, mais elle garantit que de la moisissure ou des bactéries ne se développent pas dans les rouleaux. Après cela, le Wash G1 sera prêt à sa prochaine tâche.

Le Dyson Wash G1 // Source : Alexis pour Numerama

Les défauts du Dyson Wash G1 qui nous font espérer un G2 amélioré

L’expérience proposée par Dyson est excellente et le lavage bi-hebdo devient une rigolade, surtout avec des animaux. L’efficacité de l’engin ringardise tous les aspirateurs et serpillères que j’ai pu avoir par le passé. Cela dit, cette première version n’est pas parfaite.

D’abord, on peut écarter deux cas qui ne vous feront pas entrer dans le périmètre du produit : si votre sol n’est pas plat et dur, c’est mort. Le Dyson Wash G1 ne fonctionne pas sur des sols irréguliers (il ne lavera que la partie la plus affleurante) ni des sols mous, tapis ou moquettes.

Mais d’autres petites améliorations pourraient être faites, même si vous remplissez ces conditions. La première, c’est le tiroir de matières dures, récoltées pendant le lavage. Il n’est ni pratique, ni bien étanche, ce qui fait que j’ai plusieurs fois goutté sur mon trajet pour le jeter à la poubelle. Tout ce qui y tombe — poils, cheveux, miettes, feuilles, etc. — est humide et ne veut pas glisser dans la poubelle. Cela vous oblige à le passer sous l’eau à chaque lavage et donc à risquer de boucher votre évier. On se serait bien passé de cette maintenance, qui prend beaucoup de temps et qui pourrait être résolue avec un système plus ingénieux. À croire que Dyson pense que tout logement est équipé d’une buanderie sol béton avec évier de chantier et buanderie — ce n’est majoritairement pas le cas en ville.

Le tiroir pas ouf du Dyson Wash G1 // Source : Alexis pour Numerama

Le fait que Dyson ait choisi un support passif, qui n’est qu’un bloc de plastique, est aussi un problème. Certains concurrents en ont fait des stations de rinçage, ce qui a du sens, vu que vous devez poser bien poser cet objet humide quelque part. Le bas du Wash G1 n’est pas complètement hermétique et ce support simple ne permet pas de le sécher efficacement. Résultat, on se retrouve avec de petites flaques autour, qui viennent passer sous le support. Encore une fois, si vous avez posé le support sur du béton, pas de souci… mais c’est une configuration inexistante en ville et le support sera plutôt sur un meuble ou un autre matériau, risquant de l’endommager à force de s’égoutter dessus.

Le dernier souci est plus philosophique : le Wash G1 ne remplace pas l’aspirateur à 100 %. Et vous aurez donc toujours besoin d’un aspirateur en complément — aspirer les miettes sur un canapé, passer un petit coup au suceur dans un angle ou nettoyer sa voiture sont autant d’actions que le Wash G1 ne sait pas faire. Du coup, vous pensiez avoir un objet magique ultra-polyvalent et vous vous retrouvez avec un objet de plus. Si vous n’avez pas trop de place, c’est dommage.

Dyson est connu pour ses performances, certes, mais aussi et surtout pour l’expérience utilisateur qu’il propose avec ses objets. On n’aime pas plus faire le ménage avec un Dyson, mais l’expérience en mains est suffisamment plaisante pour nous faire oublier le moment. Le Wash G1 est aujourd’hui une première tentative qui demande quelques ajustements, mais vu l’évolution des aspirateurs de la marque, nul doute que Dyson saura rectifier ces petits défauts.

Le verdict 8/10 Dyson Dyson Wash G1 Voir la fiche 699 € sur Amazon 699 € sur Dyson On a aimé Efficacité du lavage, plaisir de nettoyer

Propreté, rinçage

Un gros lavage en quelques minutes

Expérience utilisateur bien pensée On a moins aimé Socle trop basique

Pas parfaitement étanche

Le tiroir à matières solides n’est pas bien pensé

Ne remplace pas un aspirateur Le Dyson Wash G1 est une première version d’un tout nouvel appareil pour Dyson. Pressé par les entreprises chinoises, Dyson a répondu avec un premier modèle déjà incroyablement efficace, propre et simple à utiliser. On note tout de même quelques améliorations possibles, notamment au niveau du tiroir à matières solides, très peu pratique à nettoyer. Si vous voulez vous débarrasser d’une corvée et avoir un appart vraiment clean, ce G1 est fait pour vous. Si vous n’êtes pas pressés, attendez peut-être le modèle suivant, qui corrigera les petits défauts du premier.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+