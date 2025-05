Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX a tenté dans la nuit du 27 au 28 mai 2025 le neuvième vol d’essai de sa fusée géante Starship. Si les premières phases se sont bien passées, l’étage supérieur a de nouveau rencontré un problème et a fini par se disloquer lors de son retour vers la Terre. C’est la troisième fois d’affilée que l’étage supérieur se désintègre en vol.

Nouvel échec pour SpaceX. Pour la troisième fois consécutive, l’étage supérieur de sa fusée géante n’a pas réussi à rejoindre sa destination finale, dans l’océan Indien, au large des côtes australiennes. Pour une raison qui reste à analyser finement, le véhicule a été perdu alors qu’il procédait à sa rentrée atmosphérique.

Un démontage rapide et imprévu du Starship

« Le Starship a subi un d émontage rapide et imprévu », a confirmé SpaceX sur X dans un message publié dans la nuit du 27 au 28 mai 2025, usant d’une formule propre à la société pour expliquer que l’engin s’est désintégré et a fini en pluie de débris. « Les équipes continueront d’analyser les données et de travailler en vue du prochain test en vol », a-t-il été ajouté.

De fait, la série noire continue pour SpaceX, même si ces ratés successifs (le Starship avait déjà échoué à la mi-janvier et début mars) font partie intégrante du processus de conception et d’amélioration de ses fusées. Chaque test permet à l’entreprise d’accumuler des données et de tenter des ajustements pour le vol suivant. Y compris quand les choses tournent mal.

La fusée au décollage. // Source : SpaceX

Le vol, qui s’est déroulé pour la France dans la nuit du mardi au mercredi, était le neuvième grand essai du Starship. Au-delà de la tentative de faire survivre cette fois l’étage supérieur de la fusée géante, l’essai visait aussi à effectuer le premier vol d’un propulseur déjà usagé — le booster Super Heavy avait déjà servi au vol 7.

Dans l’ensemble, cette réutilisation s’est plutôt bien passée. « Les objectifs du test d’aujourd’hui visaient à repousser les limites du Super Heavy, a dit SpaceX, afin de recueillir des données concrètes sur ses performances, qui contribueront directement à optimiser les performances de la prochaine génération de propulseurs. »

L’ultime phase du Super Heavy a toutefois connu deux situations non nominales : d’abord, un des treize moteurs n’a pas pu se rallumer. Ensuite, il y a eu une perte de télémétrie juste après les opérations de rallumage pour la décélération juste avant l’amerrissage. Le booster devait finir sa course dans le golfe du Mexique, pour des raisons de sécurité.

Des caractéristiques de vol difficiles

SpaceX avait prévenu que certaines caractéristiques du vol du jour étaient pensées pour malmener chaque étage de la fusée. Ainsi, le Super Heavy a été soumis à un angle d’attaque plus élevé lors de son retour sur Terre et a une poussée de décélération moins performante. Quant à l’étage supérieur, il a été privé de certaines protections thermiques.

Dans un premier compte rendu, SpaceX a constaté que lors du vol spatial, « la porte de la soute du Starship ne s’est pas ouverte, ce qui a empêché le déploiement des huit charges utiles simulant des satellites Starlink. Une erreur de contrôle d’attitude a ensuite contourné le rallumage du moteur et empêché le Starship de se positionner en position de rentrée. »

Un photo prise lors d’un essai du Starship. // Source : SpaceX

L’engin « a ensuite subi un processus de sécurité automatisé pour évacuer la pression restante et placer le véhicule dans les conditions optimales de sécurité pour sa rentrée atmosphérique. Le contact avec le Starship a été perdu environ 46 minutes après le début du vol. » En principe, tous les débris ont fini dans l’océan Indien, dans la zone prévue.

Des analyses complémentaires vont désormais être effectuées pour aller identifier les causes plus profondes des diverses défaillances observées lors de ce neuvième vol. De nouvelles modifications techniques sont à attendre ensuite, pour essayer de fiabiliser chaque étage, ce que fait SpaceX à chaque tir d’essai.

