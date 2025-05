Lecture Zen Résumer l'article

L’imperfection du vol 9 n’est pas de nature à bouleverser gravement le calendrier des prochains vols d’essai du Starship. Le tir suivant pourrait au contraire arriver assez vite.

Quelques heures seulement se sont écoulées depuis le neuvième vol d’essai du Starship, mais le bilan apparaît d’ores et déjà contrasté. Certes, le premier étage du lanceur a réussi une grande première, puisqu’il s’agissait d’un booster réutilisé. Mais l’étage supérieur de la fusée a, pour la troisième fois consécutive, disparu dans le ciel.

De quoi compromettre la perspective d’une prochaine tentative à brève échéance ? À en croire Elon Musk, le fondateur et patron de SpaceX, pas du tout. Au contraire : les premiers éléments récupérés via la télémétrie ont l’air encourageants et suggèrent des améliorations par rapport au vol 8 (la perte du Starship était survenue plus tôt dans la chronologie du vol).

« Le Starship a respecté l’arrêt programmé des moteurs, ce qui constitue une nette amélioration par rapport au dernier vol », note le milliardaire américain dans un message partagé sur X dans la nuit du 27 au 28 mai 2025. « De plus, aucune perte significative de tuiles de bouclier thermique n’a été observée pendant l’ascension. »

Prochain vol du Starship envisagé dès juin 2025

Certes, d’autres problèmes ont été relevés, notamment des fuites qui ont causé une perte de pression du réservoir principal lors de la rentrée vers la Terre. Mais, pour Elon Musk, rien qui repousserait le vol suivant à un horizon trop lointain. Il estime plutôt que le vol 10 pourrait arriver d’ici trois à quatre semaines, c’est-à-dire courant juin.

À titre de comparaison, il s’est écoulé presque deux mois entre le vol 6 (novembre 2024) et le vol 7 (janvier 2025), un mois et presque trois semaines entre le vol 7 et le vol 8 (mars 2025) et pas loin de trois mois entre le vol 8 et le vol 9. Un calendrier en partie ralenti à cause des déboires de l’étage supérieur du lanceur.

L’ascension du Starship lors du vol 9. // Source : SpaceX

L’intéressé considère par ailleurs que cette nouvelle cadence s’appliquera aussi pour les deux tirs suivants (vol 11 et 12), avec un écart semblable entre chaque tir. Cela, évidemment, s’il n’y a pas de grosse sortie de route qui provoquerait un holà de l’administration de l’aviation civile aux États-Unis (FAA), qui régule les activités spatiales outre-Atlantique.

L’analyse faite par Elon Musk est partagée par Shana Diez, directrice de l’ingénierie chez SpaceX pour le Starship. « D’après les données, je suis optimiste : le temps de rotation vers le vol 10 sera plus rapide que le vol 9 », écrit-elle sur X, en relevant également que le Starship a réussi à passer l’étape de l’interruption programmée de la propulsion.

« Le temps de rotation vers le vol 10 sera plus rapide que le vol 9 » Shana Diez, directrice de l’ingénierie sur le Starship

« Il faut examiner les données pour confirmer que toutes les corrections du vol 8 ont fonctionné comme prévu, mais tout indique un nouveau mode de défaillance », poursuit-elle. « Je suis à la fois soulagée et un peu déçue. La journée aurait pu être meilleure, mais elle aurait aussi pu être bien pire », confirmant l’impression mitigée qui ressort de l’essai.

Le profil de mission du vol 10 devrait là encore ressembler fortement aux tentatives précédentes. Cependant, selon Shana Diez, il est prévu cette fois une capture du booster avec la tour de lancement, avec un retour à la base, au lieu d’un amerrissage dans le golfe du Mexique — scénario du vol 9. Une manœuvre que l’entreprise a déjà exécutée avec brio trois fois.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama