La fusée géante Starship vient de faire rugir ses moteurs lors d’une mise à feu statique, en amont du vol 9, attendu pour avril. Le booster Super Heavy qui sera mobilisé à cette occasion aura toutefois une particularité.

La rumeur courait depuis quelques jours chez les aficionados de SpaceX. Elle est désormais confirmée par l’entreprise elle-même : le prochain vol d’essai de la fusée géante Starship sera le théâtre d’une petite nouveauté, consistant à réutiliser un booster ayant déjà servi. Jusqu’à présent, SpaceX mobilisait un premier étage différent à chaque tir.

« La première réutilisation du Super Heavy [le nom donné au booster, NDLR] constituera une étape vers notre objectif d’une remise en vol sans contact », a écrit l’entreprise sur X le 3 avril. Cela maintenant plusieurs tentatives qu’elle s’entraîne à capturer le booster juste avant qu’il ne touche le sol, en le faisant revenir entre les bras mécaniques de la tour de lancement.

Cette manœuvre a d’ores et déjà réussi à trois reprises, lors des vols 5, 7 et 8, qui ont lieu entre fin 2024 et début 2025. Pour l’essai à venir, attendu en avril, c’est le premier étage du vol 7 qui a été retenu. Il vient d’ailleurs d’être testé le 3 avril lors d’une mise à feu statique, qui consiste à vérifier le bon fonctionnement de la propulsion sur le pas de tir.

SpaceX attendu au tournant avec le Starship

La réutilisation des boosters est l’une des grandes marques de fabrique de SpaceX, qui lui permet de réduire significativement les coûts de fabrication et d’exploitation de ses lanceurs. Elle est massivement mise en œuvre pour son autre fusée, la « petite » Falcon 9. Deux boosters ont notamment servi à plus de vingt reprises, un record.

À ce stade, le profil de la mission du vol 9 est incertain, mais on s’attend à une grande similitude avec les vols 7 et 8. Au-delà de la nouvelle tentative de capture du premier étage, SpaceX est surtout attendue au tournant avec son étage supérieur, baptisé Starship, comme la fusée. Celui-ci a connu deux échecs successifs. Il est temps de redresser la barre.

