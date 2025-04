Lecture Zen Résumer l'article

La FAA a refermé une première enquête sur la défaillance du Starship lors de son vol de janvier. Il reste une autre investigation, toujours en cours, concernant le raté de mars. De celle-ci dépend le prochain essai, attendu pour avril.

C’est un obstacle de moins pour SpaceX, en amont du prochain vol d’essai du Starship. Dans un communiqué de presse paru le 31 mars 2025, l’administration de l’aviation civile aux États-Unis (FAA — Federal Aviation Administration) a mis fin à l’affaire du vol 7 de la fusée géante, dont l’étage supérieur s’était désintégré dans l’atmosphère.

Ainsi, « la FAA a supervisé et accepté les conclusions de l’enquête menée par SpaceX », écrit l’autorité, observant « qu’il n’y a pas eu de blessés parmi le public » et seulement « un rapport confirmé » ayant trait à un dommage mineur qui a touché un véhicule dans les îles Turks et Caïques, près des Bahamas. En outre, des mesures correctrices ont été prises.

La FAA a repris l’analyse de SpaceX, qui considère que le problème du vol numéro 7, organisé le 16 janvier dernier, vient de vibrations plus fortes que prévu dans le Starship, pendant le vol. Cela a entraîné des contraintes excessives sur le système de propulsion, conduisant à sa défaillance. Pour corriger cela, 11 modifications ont été annoncées.

Un nouvel échec de l’étage supérieur lors du vol 8

Malheureusement pour l’entreprise américaine, l’étage supérieur de sa fusée n’a pas eu plus de chance avec le vol 8, malgré les changements annoncés. Il a également fini en pluie d’étoiles filantes au-dessus des Caraïbes, masquant au passage la réussite de la capture du booster Super Heavy par la tour de lancement (un exploit également réussi durant le vol 7).

Ce désassemblage rapide et imprévu, selon le jargon de la société, n’a pas permis de mener toutes les manœuvres prévues pour ce test. Elle interroge aussi la pertinence et la suffisance des ajustements effectués par SpaceX — l’étage supérieur s’étant, lui aussi, désagrégé soudainement. À ce stade, les causes profondes de cet échec sont incertaines.

L’étage supérieur, lors de sa désintégration dans l’atmosphère. // Source : M. Mc

L’enquête sur le raté du vol 8, organisé le 6 mars, est d’ailleurs toujours en cours. Si SpaceX escompte procéder à une nouvelle tentative en avril, les conclusions des investigations devront être remises rapidement. En effet, la FAA prévient qu’aucun tir de Starship n’est autorisé tant qu’elle n’a pas validé le rapport final de l’enquête.

À ce stade, SpaceX comme son fondateur Elon Musk n’ont pas avancé un quelconque calendrier, laissant les internautes spéculer sur la prochaine date. En se basant sur les principes de la loi de Wright, c’est sans doute autour du 18 avril que le vol 9 devrait survenir. Précédemment, l’usage de cette loi au cas de SpaceX s’était montré plutôt juste.

