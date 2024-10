Lecture Zen Résumer l'article

Où en est le prochain vol d’essai du Starship ? Peut-être est-il plus proche de nous qu’on ne le pense. Plusieurs indices laissent entendre que le sixième vol de la nouvelle fusée de SpaceX pourrait arriver bientôt. Peut-être même dès la fin de l’année 2024, même si pour le moment l’entreprise n’a rien confirmé. Explications.

La spectaculaire démonstration de SpaceX lors du cinquième vol d’essai du Starship a été l’un des points d’orgue de la semaine, du moins pour ce qui est du domaine de la conquête spatiale. L’entreprise américaine a réussi à attraper en plein vol le premier étage de sa fusée, avant qu’il ne touche le sol. Un moment immortalisé en vidéo et en photos.

Cette manœuvre inédite pourrait se répéter prochainement. Du moins, il y a un faisceau d’indices suggérant que le sixième test du Starship devrait avoir lieu très bientôt, et qui pourrait être de nouveau le théâtre de cette capture du Super Heavy (le nom du premier étage) par le « Mechazilla », le surnom donné à la tour de lancement équipée de deux bras mécaniques.

Plusieurs indices convergent vers un nouvel essai du Starship très bientôt

SpaceX a en effet déjà procédé au tir statique de l’étage supérieur à la mi-septembre, afin de vérifier le bon fonctionnement de la motorisation avant le jour J. Mais surtout, sur un plan réglementaire, l’entreprise a devant elle une ouverture pour déclencher un autre tir sans attendre l’approbation de la FAA car elle l’a déjà.

C’est ce que signalaient ces jours-ci des publications spécialisées comme le site Space News et le forum Nasa Spaceflight. L’administration de l’aviation civile aux États-Unis (Federal Aviation Administration), qui a la haute main sur les activités spatiales outre-Atlantique, est d’accord pour un sixième vol, à condition que le profil de mission ne change pas.

« La licence [actualisée pour le vol 5, NDLR] permet à SpaceX d’effectuer au moins un autre lancement, appelé vol 6, en utilisant le même profil sans obtenir une autre autorisation de la FAA », indiquent nos confrères, ce qui évitera à SpaceX de devoir passer par un nouvel examen et un nouveau feu vert de l’autorité régulatrice.

Pour SpaceX, c’est un potentiel gain de temps très important. Il a fallu par exemple patienter un peu plus de quatre mois entre les vols 4 et 5, ce qui avait fini par susciter l’agacement de la société — une contrariété qu’elle a exprimé publiquement à plusieurs occasions, sur les réseaux sociaux et sur son site web.

Le délai d’attente entre les précédentes missions s’est aussi compté en mois plutôt qu’en semaines. Or, l’empressement manifesté parfois par SpaceX est en partie dû à ces engagements, en particulier vis-à-vis de l’agence spatiale américaine. En principe, la société doit fournir un Starship opérationnel pour la mission Artémis III en septembre 2026.

Quelle fenêtre de tir pour le 6e vol d'essai du Starship ?

Reste toutefois une incertitude : quand pourrait avoir lieu ce sixième vol ? La société doit au minimum boucler deux étapes préalables : d’abord, l’analyse des données de vol du cinquième essai pour en tenir compte dans le développement du lanceur. Cela s’applique en particulier aux informations récoltées lors de la capture du Super Heavy.

Il faudra également effectuer le tir statique du premier étage, qui n’a pas été encore effectué. Celui-ci devrait impliquer un autre booster que celui qui a servi au vol 5 (et noté n°12), même s’il a été récupéré le 13 octobre et qu’il a l’air, selon Elon Musk, plutôt en bon état, malgré de petites dégradations repérées ici ou là.

Le vol se ferait donc avec un autre exemplaire du Super Heavy (n°13) et le vaisseau spatial Starship testé en septembre. Il restera encore à les empiler pour le vol. Des fenêtres de lancement en novembre ou décembre 2024 ont d’ores et déjà été avancées sur Internet, mais elles n’ont à ce stade pas été confirmées par SpaceX.

