SpaceX a détaillé ses intentions pour le neuvième vol d’essai du Starship. L’entreprise américaine confirme que sa manœuvre acrobatique consistant à rattraper le premier étage du lanceur avec sa tour de lancement n’aura pas lieu, pour des raisons de sécurité.

L’information était d’abord venue de l’administration de l’aviation civile aux États-Unis (FAA), autorité régulatrice des activités spatiales outre-Atlantique. Elle vient désormais d’être confirmée par SpaceX : il n’y aura pas de retour acrobatique pour le premier étage de la fusée Starship lors du 9e vol d’essai, prévu dans les tous prochains jours.

Dans un point d’étape fait le 23 mai sur son site web, l’entreprise américaine a expliqué que cette décision a été retenue « pour maximiser la sécurité des infrastructures de lancement à Starbase », au Texas. En conséquence, l’étage Super Heavy, au lieu de finir sa course dans les bras mécaniques de la tour de lancement, retombera au large, dans le golfe du Mexique.

De fait, SpaceX s’éloigne de ce qu’il avait l’habitude de faire depuis la mi-octobre 2024 et le 5e vol d’essai : à chaque fois, l’entreprise a envisagé ou effectué un tel retour du Super Heavy. Cela a systématiquement réussi, sauf pour le 6e test, puisque le centre de contrôle a préféré renoncer à la tentative au dernier moment.

Pas de retour du Starship à Starbase pour des raisons de sécurité

Ce pas de côté ne se fait toutefois pas sans raison. L’entreprise explique que ce test prévu fin mai va impliquer pour la première fois un propulseur Super Heavy qui a déjà volé et été récupéré — c’était lors du 7e test, à la mi-janvier. Or, comme toute première, il y a un relatif degré d’incertitude sur le comportement de cet étage usagé.

Certes, précise SpaceX, « une inspection approfondie a été menée après son premier vol afin d’évaluer l’état du matériel et de déterminer les éléments nécessitant une maintenance ou un remplacement ». Quant aux composants à usage unique, comme les boucliers thermiques ablatifs, qui protègent la fusée, ils ont été remplacés.

Mais le reste a déjà servi, y compris la motorisation (29 des 33 moteurs Raptor), dont le rôle est décisif pour piloter le retour du Super Heavy jusqu’à la tour et décélérer pour un posé en douceur. Or, puisque c’est une première remise à neuf, SpaceX préfère ne pas tenter le diable. Une fusée s’écrasant sur Starbase ferait mauvais genre, et ralentirait le programme.

