SpaceX et Elon Musk parlent parfois d’un RUD (« rapid unscheduled disassembly ») lors de certains essais en vol. C’est cette formule qui a été utilisée pour décrire la perte du Starship.

« Comme si les essais en vol n’étaient pas assez excitants, le vaisseau a subi un démontage rapide et imprévu avant la séparation des étages ». Le message publié par SpaceX, quelques minutes après la perte du Starship, a pu dérouter certains internautes. En effet, la société a évoqué un « démontage rapide et imprévu », au lieu de parler d’une explosion ou d’une destruction.

Une périphrase pour parler de la désintégration d’une fusée

Pour qui ne suit pas l’actualité de la conquête spatiale, il faut savoir que cette formule (« rapid unscheduled disassembly » en anglais, ou RUD) appartient au vocabulaire de SpaceX. L’entreprise américaine l’utilise pour confirmer que quelque chose a mal tourné. C’est une périphrase remplie d’euphémisme et une manière de plaisanter sur un échec.

Elon Musk s’en sert aussi sur Twitter pour commenter les déboires de son groupe. L’acronyme a servi pour la première fois en 2015, lorsque une fusée Falcon 9 a raté son atterrissage sur une barge, au large des côtes américaines. Depuis, d’autres occurrences ont été relevées. La dernière fois, c’était en octobre 2022. Quant à SpaceX, c’était donc le 20 avril.

Le RUD, aussi appelé « rapid unplanned disassembly », est consubstantiel de la conquête spatiale. Après tout, les succès dans ce domaine reposent sur toutes sortes d’échecs. SpaceX a connu bien des RUD, surtout avec Starship, la fusée qui doit un jour remplacer la Falcon 9 et le Falcon Heavy. Lorsque cela se passe bien, on parlerait plutôt d’un vol nominal.

Parler de RUD est une façon pudique de décrire la désintégration d’une fusée en mille morceaux. Ce n’est pas tout à fait faux, d’une certaine manière : l’explosion d’une fusée est un démontage rapide et imprévu de l’engin. Ce RUD se déclenche par exemple quand la fusée atterrit un peu trop vite au sol. L’embrasement du carburant produit une forte énergie qui fait éclater la fusée.

L’histoire de SpaceX est jalonnée de quelques RUD provoqués par le contact mal dosé entre ses fusées et le plancher des vaches. On parle alors d’un crash. On ne sait pas, en revanche, Si SpaceX a une autre façon de décrire l’écrasement d’une fusée au sol. Une interruption soudaine ayant causé un arrêt définitif du véhicule ?

