SpaceX organise un vol orbital pour Starship, sa nouvelle fusée. C’est le premier vrai vol du lanceur, qui doit succéder au Falcon 9 et au Falcon Heavy.

Après des années de développement, c’est le grand jour. SpaceX conduit ce lundi 17 avril un test grandeur nature de sa nouvelle fusée, Starship. Le lanceur est pour la première fois mis à l’épreuve dans sa version complète, avec les deux étages assemblés. Il s’agit d’un vol orbital : la fusée décollera des États-Unis pour aller dans l’espace, avant d’amerrir dans le Pacifique.

Comment voir le lancement du Starship

Le lancement est retransmis sur la chaîne YouTube de SpaceX. Il est possible de voir le tir avec la vidéo ci-dessous.

Le lancement en résumé

Quoi ? Le premier vol orbital du Starship, en version complète.

Le premier vol orbital du Starship, en version complète. Quand ? Le 17 avril 2023, à partir de 14h15.

Le 17 avril 2023, à partir de Où ? Au Texas, puis dans l’espace et dans l’océan Pacifique.

Au Texas, puis dans l’espace et dans l’océan Pacifique. Que verra-t-on ? Le premier vol de la nouvelle fusée de SpaceX dans l’espace, qui remplacera un jour les Falcon 9 et Falcon Heavy.

Quelle est la mission ?

Boucler un vol orbital, afin de passer une étape dans le développement du lanceur Starship. Ces dernières années, SpaceX a multiplié les essais pour valider ses choix de conception. Par exemple, des vols expérimentaux ont permis de démontrer la capacité de rallumage des moteurs ou bien de basculer d’une position horizontale à une position verticale, pour préparer un atterrissage.

Ce col est clé pour la suite. Cela fait des mois que l’entreprise américaine prépare ce vol, avec une accélération ces derniers mois. en janvier 2023, le remplissage des réservoirs du Starship a été effectué. En février, l’allumage de la quasi-totalité des moteurs du Super Heavy a aussi eu lieu. Tout ceci préfigurait le rendez-vous du 17 avril 2023.

Le Starship. // Source : SpaceX

Sur le papier, le lanceur doit partir du Texas pour finir sa course dans l’archipel d’Hawaï, après un passage dans l’espace. Starship est un véhicule de grande taille (119 mètres) et au look rétro. Il est constitué de deux parties : un étage supérieur, le vaisseau spatial, qui porte le même nom que la fusée, et un étage inférieur, qui assure la propulsion principale. C’est le Super Heavy.

SpaceX entend faire du Starship le couteau suisse de l’exploration spatiale. L’éventail des missions que le lanceur est censé pouvoir accomplir est vaste : en théorie, il doit lancer des satellites en orbite, ravitailler la Station spatiale internationale (ISS) et transporter des équipages, et même servir à la conquête de la Lune, Mars, et au-delà.

Mais avant de fantasmer sur l’exploration du Système solaire, il va déjà falloir ne pas crasher le Starship sur Terre (ou en mer). Pour ce vol, SpaceX a annoncé faire une croix sur certaines tentatives. Il n’est pas question de faire atterrir le Starship en position verticale. Il n’est pas non plus prévu de capturer le Super Heavy à son retour avec la tour attrape fusée.

Heure du lancement

L’entreprise américaine a annoncé l’essai pour le 17 avril 2023 à partir de 14h15, heure de Paris.

