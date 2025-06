Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la mission Ax-4, SpaceX va utiliser pour la première fois sa cinquième capsule Crew Dragon, taillée pour accueillir des astronautes. La cinquième, et surtout la dernière.

C’est une page qui se tourne dans l’histoire de SpaceX. Dans les tous prochains jours, la cinquième et ultime capsule habitable Crew Dragon effectuera son vol inaugural, à l’occasion de la mission Ax-4. Ce sera alors un moment important pour l’entreprise américaine. Car, sauf éventuel coup de théâtre, il n’y aura plus aucune autre capsule Crew Dragon qui sera construite.

C’est ce que rappelait SpaceX au détour d’un message paru sur X (ex-Twitter) le 31 décembre 2024. « Les équipes ont également construit notre cinquième et dernier vaisseau spatial habité Dragon à Hawthorne, en Californie. Prochaine étape : la Floride, où les équipes prépareront Dragon pour sa première mission en orbite ! »

Quatre capsules qui ont déjà volé

Cependant, cet arrêt de la production des capsules Crew Dragon était déjà acté depuis longtemps. En 2022, on savait que l’entreprise comptait cesser de fabriquer — à l’époque, la série devait s’arrêter à quatre exemplaires, avec, pour chacun, des surnoms inspirants et très américains (Endeavour, Resilience, Endurance et Freedom)

À ce stade, on ignore le surnom choisi pour cette cinquième capsule. On ne sait pas non plus quand celui-ci sera dévoilé. Peut-être dès l’instant où la mission Ax-4 pourra enfin avoir lieu ? Pour le moment, la fusée Falcon 9 n’a pas pu partir à cause d’une fuite d’oxygène liquide et de vents violents dans la haute atmosphère. Aucune nouvelle date n’a été planifiée.

L’intérieur d’une capsule Dragon, pouvant accueillir 4 astronautes à son bord // Source : SpaceX

Actuellement, la capsule Endeavour est celle qui a mené le plus de missions (5), pour un total de plus de 700 jours d’activité. Resilience, Endurance et Freedom ont chacune 4 missions à leur actif, et entre 178 et 620 jours d’activité. À cela, il faut aussi ajouter la flotte de cargos Dragon, qui servent à transporter du fret. SpaceX en a trois en tout.

Comme pour sa fusée Falcon 9, et son futur lanceur Starship, SpaceX a suivi cette même logique de véhicule réutilisable, pour éviter d’avoir à tout rebâtir à chaque fois, et ainsi réduire ses coûts d’exploitation. Ces capsules sont en principes censées tenir jusqu’aux débuts du Starship, qui doit être le futur couteau suisse spatial de SpaceX.

