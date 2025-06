Lecture Zen Résumer l'article

Dans son rapport sur la panne électrique de la fin avril, l’Espagne dresse plusieurs recommandations pour éviter la répétition d’une telle catastrophe. Parmi elles, un renforcement des liaisons avec la France.

Les causes de l’immense black-out ibérique, survenu à la fin du mois d’avril, sont désormais formellement identifiées. Dans un rapport remis le 17 juin, le gouvernement espagnol a constaté « une origine multifactorielle » dans la méga-panne électrique, et une « réaction en chaîne incontrôlable » qui a fini par entraîner la chute brutale du réseau.

Mais, au-delà des constatations sur les origines de l’incident, le rapport, qui a été mis en ligne sur le site du ministère de l’environnement espagnol, fait aussi une série de recommandations pour éviter la répétition d’une telle catastrophe. Parmi elles figure l’augmentation du niveau d’interconnexion avec la France.

La conférence de presse du gouvernement sur la panne électrique de la fin avril. // Source : Gouvernement espagnol

Cette interconnexion désigne la capacité d’échanger de l’électricité entre des réseaux électriques, en l’occurrence ceux de France et d’Espagne. Le rapport considère à ce titre que « la priorité du gouvernement [espagnol] d’accroître le niveau d’interconnexion avec nos pays voisins doit être maintenue »., sans beaucoup plus élaborer sur ce sujet.

La question des liaisons électriques transfrontalières a été relancée après la chute du réseau électrique espagnol, Madrid considérant que Paris manque d’allant pour densifier l’interconnexion. L’affaire n’est pas seulement un sujet bilatéral, mais également une question européenne. En tout cas, Madrid et Lisbonne poussent pour impliquer Bruxelles.

Nouvelle ligne d’interconnexion en cours de construction

Il existe aujourd’hui six lignes d’interconnexion faisant la jonction entre la péninsule ibérique et la France — et donc le reste de l’Europe. À cela doit s’ajouter une septième liaison, appelée « Golfe de Gascogne », en cours de construction, entre le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, RTE, et son homologue ibérique, REE.

Son entrée en service est attendue pour 2028. Une fois opérationnel, cet axe « doublera presque la capacité d’échange d’électricité » entre la France et l’Espagne pour atteindre 5 gigawatts (GW), avec deux liaisons de 400 kilovolts (kV), qui transiteront entre Gatika, près de Bilbaro, et Cubnezais, non loin de Bordeaux.

Le tracé, qui s’étend sur 300 kilomètres, est « entièrement souterrain et sous-marin, minimisant ainsi considérablement son impact environnemental », avance REE. Côté français, il est prévu une portion par voie terrestre sur près de 80 kilomètres — Cubnezais se trouvant à plusieurs dizaines de km des côtes.

Au sein de l’Union européenne, Les États membres sont censés atteindre un objectif d’interconnexion qui doit correspondre à 15 % de la capacité de production installée d’ici 2030. Cependant, ce niveau est loin d’être satisfait entre la France et l’Espagne — la construction de cette septième liaison vise justement à améliorer significativement la situation.

Le raffermissement de l’interconnexion ne concerne pas seulement la France et l’Espagne. En 2020, la Commission européenne considérait que plusieurs pays étaient insuffisamment raccordés les uns aux autres. Outre les deux voisins transpyrénéens, Bruxelles avait mentionné Chypre, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la Roumanie.

