Bien qu’en évolution permanente, la fusée géante Starship connait ponctuellement des mises à jour importantes. Elon Musk, le patron de SpaceX, a récemment dévoilé les principales modifications du lanceur à attendre, notamment du côté de la propulsion.

C’est un message qui a pu sembler énigmatique pour celles et ceux suivant le compte d’Elon Musk sur X, sans s’intéresser de près aux actualités de SpaceX. Dans la journée du 16 juin 2025, l’entrepreneur américain a écrit que le Starship, qui est la fusée géante que son entreprise d’astronautique est en train de bâtir et de tester, disposera à terme de 42 moteurs.

Actuellement, l’immense lanceur en compte 39 : on trouve 33 moteurs Raptor sous le premier étage, nommé Super Heavy, pour assurer la propulsion principale du Starship au décollage. Quant à l’étage supérieur, qui porte le même nom que la fusée, il en a 6. Selon les phases du vol, ces 39 moteurs jouent différents rôles.

Les trois moteurs supplémentaires évoqués par Elon Musk sont destinés à renforcer la motorisation de l’étage supérieur. Ce n’est en fait pas tout à fait une surprise. Fin mai, Elon Musk a tenu à faire le point sur les projets de SpaceX à destination de Mars, lors d’une conférence retransmise sur le net. L’occasion, donc, de parler aussi du futur du Starship.

33 moteurs + 6 + 3 de plus = 42 au total. Ci-dessus, le détail des moteurs de l’étage supérieur. // Source : Capture d’écran

Une nouvelle génération de moteurs : les Raptor v3

En effet, ce lanceur géant doit être le moyen de transport pour accéder à la planète rouge. Aussi, lors de cette prise de parole, sa prochaine évolution a été esquissée. Outre la propulsion renforcée pour l’étage supérieur avec 3 moteurs en plus, il a aussi été fait mention d’une nouvelle génération des moteurs (Raptor v3).

Déjà mentionné précédemment par Elon Musk et SpaceX, ce Raptor v3 est un gros pas en avant et une prouesse d’ingénierie. Plus compact que ses prédécesseurs, il présente un design optimisé avec beaucoup moins de tuyaux et de branchements apparents. D’extérieur, son look est clairement plus épuré.

Les trois grandes générations de Raptor. // Source : SpaceX

« Le Raptor 3 est une avancée sans précédent dans la conception des moteurs de fusée, qui nous aidera à augmenter l’efficacité du Starship et la quantité de masse que le Starship est capable de livrer dans l’espace », avait noté SpaceX en mars. Ce design réduit permet, selon SpaceX, d’économiser 1 tonne à la masse du véhicule et, donc, d’augmenter l’emport total en orbite d’environ 40 tonnes.

Une fusée géante encore plus géante

Cependant, l’avenir du Starship passera aussi par un gabarit plus grand. Dans les visuels présentés par SpaceX, la taille du booster comme celle de l’étage supérieur passera d’un total de 121 mètres (71 m + 50,3 m) à 142 mètres (81 m + 61 m). Entre le modèle actuel et le modèle futur, il y aura aussi une évolution intermédiaire.

Le Starship est en pleine croissance. // Source : Capture d’écran

Cet accroissement de la taille de la fusée (qui permettra plus de capacité en ergols et en charge utile) causera forcément un alourdissement de la structure, d’où la recherche de gains avec des moteurs plus légers. En outre, ces nouveaux moteurs devraient ne plus avoir besoin d’être accompagnés de boucliers thermiques, ce qui réduira un peu plus le poids.

Il y aura également des modifications de design, notamment dans la section reliant les deux étages entre eux — avec la perspective de le récupérer et de le réutiliser. Autre évolution prévue : les panneaux de stabilisation (grid fins), qui sont au nombre de quatre sur le modèle actuel, ne seront plus que trois à l’avenir.

Si cette conférence a permis d’avoir un bon aperçu de la suite, le Starship change en réalité constamment. Outre les modifications faites au fil de l’eau, notamment pour corriger des soucis observés durant les essais, SpaceX procède occasionnellement à des refontes plus importantes — comme l’étage supérieur de deuxième génération début 2025.

