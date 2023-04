La procédure avant le vol orbital du Starship a été interrompue moins d’une minute avant la mise à feu de la propulsion.

Il n’y aura pas de vol orbital du Starship. En tout cas, pas ce lundi 17 avril 2023. L’entreprise américaine a pris la décision de suspendre le décompte 40 secondes avant la mise à feu de la fusée. En cause, une valve de pressurisation posait un problème — elle semblait gelée. Le vol est donc reporté à plus tard cette semaine, le temps de purger les réservoirs.

Une tentative avortée, reportée à plus tard

Une nouvelle fenêtre de tir a été évoquée d’ici aux 48 prochaines heures, en fonction des opportunités de lancement que l’entreprise américaine pourra dégager. Si cela est forcément une déception autant pour l’équipe que pour le public, la tentative du jour n’a pas été inutile. Elle a permis, d’une certaine manière, de s’exercer une fois de plus au remplissage des réservoirs du Starship.

Cette phase est appelée « wet dress rehearsal », soit répétition générale humide en français. Cette étape implique la circulation de d’oxygène liquide et de méthane sous forme liquide pour remplir autant le Super Heavy (qui est l’étage principal du lanceur) que du Starship (qui est le vaisseau et accessoirement l’étage supérieur). SpaceX avait déjà conduit un essai de ce type en janvier.

Le Starship, à l’aube. // Source : SpaceX

Le vol orbital qu’imagine faire SpaceX avec le Starship doit partir du Texas, là où se trouve la base d’essai de l’entreprise américaine.

La fusée va ensuite s’élever très haut dans l’atmosphère, jusqu’à atteindre l’espace, au-delà des 100 kilomètres d’altitude. Elle doit passer aux environs du Mexique et de Cuba, longer l’Amérique du Sud, dont la Guyane, et survoler l’Atlantique, avant de passer au-dessus de l’Afrique du Sud. La fusée, traversant ensuite l’océan Indien puis l’Indonésie, finira sa course près d’Hawaï.

Ce vol orbital, très attendu, fera toutefois l’impasse sur certaines étapes importantes : il n’y aura pas de tentative de faire amerrir le Starship en position verticale (cela va donc se terminer vraisemblablement en crash). Le Super Heavy terminera quant à lui sa course dans le golfe du Mexique. Ici, il n’est pas non plus prévu de capturer cet étage avec la tour attrape fusée.

