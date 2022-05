Il se murmure que Sony pourrait lancer, dès cette année, un remake du premier The Last of Us sur PS5. Que pourrait-il apporter ?

The Last of Us fêtera, en 2023, ses dix ans. Le jeu mêlant narration, action et horreur de Naughty Dog avait permis à la PlayStation 3 de terminer en beauté avant de céder sa place à la PlayStation 4. Le jeu est surtout devenu un classique instantané, qui a donné naissance à une suite et à une adaptation en série. Et aura bientôt droit à un remake sur PlayStation 5 ?

« Je n’arrête pas d’entendre que c’est pour cette année. Le remake de The Last of Us est attendu pour la fin d’année. Je suis assez confiant là-dessus », lâche Jeff Grubb, journaliste de GamesBeat, à l’occasion du dernier épisode de Kinda Funny Gamescast (diffusé le 18 mai sur YouTube). En réalité, les rumeurs sur une renaissance de The Last of Us sur la dernière console de Sony ne datent pas d’hier. Elles sont plutôt insistantes depuis plusieurs mois.

The Last of Us // Source : Naughty Dog

Qu’attendrait-on d’un remake de The Last of Us ?

Sony pourrait donc proposer le remake d’un jeu qui a moins de dix ans et qui a déjà eu droit à une remasterisation sur PlayStation 4. C’est à se demander si l’entreprise japonaise n’en fait pas un peu trop avec son chef-d’œuvre et s’il n’est pas trop tôt pour lui redonner de l’éclat. D’autres titres initialement sortis sur PlayStation 3 mériteraient bien plus un remake que lui, comme le tout premier Uncharted — lancé 6 ans avant The Last of Us et loin d’être au niveau en termes de qualité globale.

Ces dernières années, les remakes sont devenus une vraie tendance du jeu vidéo et, bien souvent, c’est un immense succès. Il faut avouer que la recette a tout pour fonctionner : on prend un jeu culte et on le modernise. Pour les fans, c’est amplement suffisant.

Des exemples de remake sortis ces dernières années :

Sortie originale Nouvelle sortie Resident Evil 1996 2002 Metal Gear Solid: The Twin Snakes 1998 2004 Shadow of the Colossus 2005 2018 The Legend of Zelda: Link’s Awakening 1993 2019 Resident Evil 2 1998 2019 Resident Evil 3 1999 2020 Final Fantasy VII: Remake 1997 2020 Demon’s Souls 2009 2020 Dead Space 2008 2023

Bien évidemment, la puissance de la PlayStation 5 pourrait apporter énormément à The Last of Us. Outre l’évolution graphique qui permettrait de faire encore mieux que The Last of Us Part II (l’un des plus beaux jeux de la PS4), il y aurait des gains en termes de confort et, surtout, d’immersion. Naughty Dog pourrait en effet exploiter la manette DualSense. Des vibrations plus nuancées permettraient de mieux ressentir l’ambiance, tandis que les gâchettes adaptatives amélioreraient les sensations de tir (l’un des défauts du jeu original). Au-delà du plaisir des yeux, il y a donc un réel intérêt à lancer une version PS5 de The Last of Us. Une question demeure : Naughty Dog procédera-t-il à quelques ajustements scénaristiques ? On en doute, puisque l’histoire a été maintes fois primée.

Enfin, l’autre argument est purement commercial : HBO diffusera une série ambitieuse centrée sur The Last of Us. Proposer un remake quelques mois avant sa sortie en 2023, pour rafraîchir les mémoires, paraît très malin pour entretenir la marque.