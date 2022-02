La série The Last of Us ne sera pas diffusée sur HBO avant 2023

Le tournage de l’adaptation de The Last of Us par HBO est encore en cours. Il n’y a aucune chance que ce soit diffusé en 2022, confirme le directeur des contenus de HBO.

Bien que l’adaptation de Uncharted ne soit pas une franche réussite, celle de The Last of Us est encore plus attendue, d’autant qu’elle est produite par HBO, chaîne réputée pour sa qualité de production — Game of Thrones, His Dark Materials, Succession, Chernobyl. Or, The Last of Us est considéré comme un monument du jeu vidéo, avec un univers post-apocalyptique rude, émotionnellement intense.

Pendant plusieurs mois, il semblait que l’adaptation pouvait arriver sur les écrans courant 2022. Il faut dorénavant abandonner totalement cette idée. Dans un entretien donné à Deadline, le 16 février 2022, le chef des contenus de HBO est très clair : « Ce ne sera pas diffusé en 2022 », indique Casey Bloys.

Le tournage n’est pas terminé

La raison avancée par Casey Bloys est simple : « ils sont encore en train de tourner au Canada ». Et en effet, si le tournage n’est pas toujours achevé à date de fin février 2022, le timing paraît bien trop serré pour une diffusion dans l’année : il faut encore terminer des scènes et y ajouter le délai, assez long pour ce type de série, de post-production (qui consiste notamment à ajouter des effets spéciaux).

Casey Bloys estime en conséquence que l’on ne verra pas cette adaptation avant l’année 2023, sans préciser un trimestre particulier.

« Craig a déjà fait Chernobyl pour nous, c’est un scénariste et un réalisateur fantastique. Ce que j’ai vu semble incroyable, donc je suis enthousiaste, mais ce ne sera pas en 2022 », a-t-il complété. Le chef des contenus fait référence à Craig Mazin, scénariste et coproducteur de la série, à qui l’on doit en effet Chernobyl qui avait été acclamée. Il officie aux côtés de Neil Druckmann, coréalisateur des jeux The Last of Us chez Naughty Dog.

Que Neil Druckmann soit attaché au projet laisse entendre une certaine fidélité à l’atmosphère du jeu vidéo. Mais on sait déjà que des changements importants vont avoir lieu : par exemple, la date de début de l’épidémie sera dix ans plus tôt que dans le jeu, soit en 2003, plaçant les événements en 2023 — date de diffusion de la série, justement.