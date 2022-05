La sortie récente de Nintendo Switch Sports rappelle un vieux phénomène lié à Wii Sports. Il y a seize ans, des joueurs ont cassé leur télé en gesticulant devant, sans prendre aucune précaution.

Nintendo Switch Sports est désormais disponible en exclusivité sur la Nintendo Switch. Il s’agit d’une compilation de mini-jeux inspirés de vraies disciplines sportives et, surtout, d’une Madeleine de Proust pour celles et ceux qui ont passé des heures et des heures devant Wii Sports il y a plus de dix ans. Avec le même risque : celui de casser son téléviseur.

En effet, à l’instar de Wii Sports, Nintendo Switch Sports demande de gesticuler devant son écran avec une petite manette dans la main. Et il suffit d’un geste brusque mal maîtrisé pour envoyer illico son Joy-Con vers son téléviseur OLED aussi épais qu’une feuille de cigarette et, peut-être, le briser en mille morceaux. Cette mésaventure est arrivée à un streamer, comme le montre cette vidéo publiée le 1er mai 2022.

Mettez votre dragonne quand vous jouez à Nintendo Switch Sports

Cette séquence bien évidemment malheureuse, puisqu’un moniteur n’y a pas survécu, rappelle tant d’autres vidéos diffusées à l’époque où Wii Sports était massivement joué. Ce montage diffusé en 2009 sur YouTube multiplie la même scène : un joueur un peu trop enthousiaste qui lâche involontairement sa manette, les lois de la physique faisant le reste.

Bien évidemment, il existe un moyen simple d’éviter ce désagrément : utiliser les dragonnes, fournies avec la console. Si vous avez oublié leur existence, n’hésitez pas à jeter un œil dans la boîte — elles doivent toujours y être, soigneusement emballées dans du plastique. Sinon, vous pouvez toujours en acheter, à 7,99 € pièce. À noter que Nintendo rappelle de s’en servir au lancement de Nintendo Switch Sports, avec un écran de rappel qui apparaît avant le menu principal.

La dragonne dans Nintendo Switch Sports. // Source : Capture Switch

Avec les dragonnes bien serrées sur votre poignet (et correctement attachées au Joy-Con), il n’y a plus aucun risque de voir la manette s’échapper de la main. Deux autres conseils peuvent être prodigués : tenir fermement le Joy-Con et, dans la mesure du possible, maîtriser ses gestes et ses émotions. Il ne sert effectivement à rien de se prendre pour un tennisman professionnel quand on tape virtuellement dans une balle.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.