Nintendo joue clairement la carte de la nostalgie avec Nintendo Switch Sports, héritier de Wii Sports, jeu culte qui a animé nombre de soirées conviviales. Quels sont les meilleurs sports ? On vous dit tout.

En 2006, Nintendo lance la Wii, véritable carton universel, capable d’attirer des gens de 7 à 77 ans — comme la maladie d’amour. À l’époque, l’entreprise japonaise doit faire comprendre au grand public que le motion gaming (la reconnaissance de mouvements) est la technologie de demain. Dans cette optique, elle fournit Wii Sports avec sa nouvelle console, soit une compilation de mini-jeux inspirés de vraies disciplines sportives. Il s’agit du quatrième jeu le plus vendu de l’histoire (82,90 millions d’exemplaires), ce qui est peu étonnant au vu de sa présence dans toutes les boîtes de Wii.

En 2022, Nintendo entend remettre une pièce dans la machine avec Nintendo Switch Sports, à un détail — de taille — près : le jeu n’est plus fourni avec la console, il faut débourser environ 40 € pour l’obtenir. Pour la multinationale, le public qui a passé tant de soirées à partager des moments placés sous le signe de la convivialité est toujours là. Ce même public qui a boudé 1-2-Switch, compilation de démos techniques (elle-aussi payante).

Dès les premières minutes, on comprend tout à fait là où Nintendo veut en venir avec Nintendo Switch Sports : faire renaître des souvenirs d’antan, en jouant sur la nostalgie pour raviver une flamme qui ne demande qu’à se rallumer. C’est très fort de la part du constructeur, qui sait sur quels leviers tirer pour susciter l’envie — celle de sortir son calendrier pour organiser des compétitions avec des amis. Sur ce point, Nintendo Switch Sports a un potentiel certain, avec des activités variées plus ou moins réussies. Mais il faut quand même accepter de payer 40 € pour grosso modo la même chose qu’il y a bientôt 16 ans.

Attention, si vous cherchez surtout à devenir un athlète émérite, jetez plutôt votre dévolu sur Ring Fit Adventure, qui s’articule autour de vrais exercices axés sur la forme et la santé.

Notre classement des meilleurs sports dans Nintendo Switch Sports

Au lancement, Nintendo Switch Sports propose six disciplines : tennis, bowling, foot, volley-ball, badminton et chambara. Une septième, le golf, sera ajoutée gratuitement plus tard.

1. Badminton

Nintendo Switch Sports // Source : Nintendo

Le badminton est notre discipline coup de cœur dans Nintendo Switch Sports, celle qu’on a constamment envie de relancer. Sur le papier, elle ne paraît pas si différente du tennis. En pratique, on n’y joue pas du tout de la même façon, sachant que les gestes demandés, plus rapides, fatiguent vite — soit de quoi allier l’utile à l’agréable. L’astuce consiste à taper dans le volant quand il commence à retomber afin de mettre un maximum de puissance dans un smash. À partir de cette particularité s’engage un véritable bras de fer entre les deux participants, jusqu’à ce que l’un craque pour avoir trop anticipé ou, à contrario, avoir contre-attaqué trop tard avec un amorti trop tendre. Seul défaut ? On ne peut jouer qu’à deux.

Nombre de joueurs maximum : 2.

Fun Technique Énergie brûlée 🤗🤗🤗 🤓🤓 🥵🥵🥵

2. Tennis

Nintendo Switch Sports // Source : Nintendo

Le tennis était le sport phare de Wii Sports. Et on ne voit pas comment il pourrait en être autrement avec Nintendo Switch Sports. Comme la Wiimote avant lui, le Joy-Con peut devenir une véritable raquette. Le tennis prend grossièrement en compte des effets et des trajectoires quand on frappe la balle (lift, lob, slice…). Avec l’évolution technologique, le sport favori de Benoît Paire a gagné un soupçon de profondeur, ce qui lui confère un peu plus d’exigence technique que certaines expériences de Nintendo Switch Sports. Ainsi, il ne suffit pas de gigoter devant son écran pour remporter la partie qui se dispute nécessairement à 2 contre 2. Dommage, on aurait aimé avoir l’opportunité de faire des duels.

Nombre de joueurs maximum : 4.

Fun Technique Énergie brûlée 🤗🤗🤗 🤓🤓🤓 🥵🥵

3. Foot

Nintendo Switch Sports // Source : Nintendo

On craignait le pire avec le foot dans Nintendo Switch Sports, pour une raison évidente : comment la firme nippone pouvait retranscrire un sport qui se joue aux pieds avec un gameplay faisant appel aux mains ? À l’arrivée, le foot fait beaucoup penser à Rocket League, phénomène multijoueur qui adapte les joies du ballon rond avec des petites voitures ultra rapides. Dans des matches à un-contre-un ou à quatre-contre-quatre, on s’amuse à taper dans un immense ballon après lequel on court, sachant que les parties tournent vite au ridicule (ce qui rend le mini-jeu très drôle, même quand on le regarde).

Le foot propose aussi des séances de tirs au but grâce à la sangle de jambe (lancée avec Ring Fit Adventure et fournie avec l’édition physique de Nintendo Switch Sports). On s’y croit encore plus puisqu’il faut frapper dans le vide comme s’il y avait un ballon en face de soi. Nintendo a simplement oublié d’attribuer le rôle du gardien à un joueur. Les cages restent vides.

Nombre de joueurs maximum : 8.

Fun Technique Énergie brûlée 🤗🤗 🤓🤓🤓 🥵🥵

4. Bowling

Nintendo Switch Sports // Source : Nintendo

Le bowling est un autre sport rescapé de Wii Sports et, comme dans la vraie vie, on finit par s’ennuyer à force de renverser des quilles virtuelles. Nintendo essaie de pimenter un peu les parties avec des modes additionnels, qui ajoutent par exemple des obstacles sur la piste. Mais on fait vite le tour du bowling, qui n’a ni le fun ni la profondeur du tennis ou du badminton.

Nombre de joueurs maximum : 16.

Fun Technique Énergie brûlée 🤗 🤓 🥵

5. Chambara

Nintendo Switch Sports // Source : Nintendo

Wii Sports permettait à deux joueurs de s’affronter dans des combats de boxe. Nintendo Switch Sports remplace les gants par des sabres dans le chambara. Le but est d’éjecter son adversaire du ring en lui donnant des coups, tout en parant les siens (en orientant son arme dans la direction opposée). On a du mal à être convaincu : alors qu’un jeu de bluff pourrait naturellement s’imposer, c’est finalement du grand n’importe quoi qui s’installe. Où les duellistes agitent frénétiquement les bras dans tous les sens en priant pour que des coups atteignent la cible.

Nombre de joueurs maximum : 2.

Fun Technique Énergie brûlée 🤗 🤓🤓 🥵

6. Volley-ball

Nintendo Switch Sports // Source : Nintendo

Le volley-ball est le pire sport disponible dans Nintendo Switch Sports, en raison d’un gameplay complexe, inadapté au concept de base. Il y a trop de mouvements différents à retranscrire avec une petite manette et quelques gestes, tandis que la mise en scène très dynamique peine à offrir une visibilité suffisante. On apprécie l’agrément de coopération, étant donné qu’il faut se synchroniser avec son partenaire pour triompher, ainsi que le côté énergivore. Néanmoins, le volley-ball perd vite le principal intérêt de ces compilations sportives : le fun.

Nombre de joueurs maximum : 4.

Fun Technique Énergie brûlée 🤗 🤓🤓🤓 🥵🥵🥵

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.