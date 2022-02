Les Pokémon de base de la nouvelle génération sont beaucoup trop mignons

Quelques mois seulement après Légendes Pokémon : Arceus, il y aura une toute nouvelle génération : Pokémon Écarlate et Violet. Et vous n’allez pas savoir quel premier compagnon choisir.

Le Pokémon Day était ce dimanche 27 février 2022. Pour l’occasion, une petite conférence a été diffusée en ligne et les fans ont dû être aux anges. Car il y aura encore un nouvel épisode en fin d’année, quelques mois seulement après la sortie de Légendes Pokémon : Arceus. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet occuperont les propriétaires d’une Nintendo Switch en fin d’année.

Contrairement à Légendes Pokémon : Arceus, ce duo reprendra la structure plus classique des aventures précédentes, articulée autour d’une nouvelle génération de créatures. « Ces nouveaux jeux viennent bouleverser la saga Pokémon en permettant aux joueurs et joueuses d’explorer librement un monde ouvert », peut-on quand même lire en description.

Qui choisir entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton ?

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet risquent de remporter très vite les suffrages en raison du trio de Pokémon de base. À tel point qu’on vous met au défi de choisir dès maintenant entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Ils sont tous les trois très, très mignons : un chat à la grosse tête avec des yeux malicieux, un bébé crocodile à la panse bien remplie et un canard à la coiffure impeccable.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. // Source : Pokémon Company

Voici la description des trois Pokémon :

Poussacha Chochodile Coiffeton Type Plante Feu Eau Taille 0,4 m 0,4 m 0,5 m Poids 4,1 kg 9,8 kg 6,1 kg Talent Engrais Brasier Torrent

Allez-vous préférer Poussacha, qui « aime attirer l’attention » avec sa « nature capricieuse » ? Ou peut-être serez-vous séduit par le « tempérament décontracté » de Chochodile ? De son côté, Coiffeton affiche un « caractère sérieux ». Bref, on les veut tous.

Sinon, la structure ouverte de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet permettra aux joueuses et aux joueurs de croiser/combattre/attraper des Pokémon un peu partout (cieux, flots, forêts, rues…) — sans aucune transition entre les différents environnements. On rappelle quand même que Légendes Pokémon : Arceus n’a pas réussi à convaincre à 100 % sur ce point. On attend donc mieux de cette nouvelle génération.