Avis aux fans de Pokémon : le jeu de cartes à jouer et à collectionner débarque sur iOS et Android. De quoi vous faire replonger dans la licence, avec les cartes, les collections et les combats !

The Pokemon Company a lancé un nouveau jeu ce 30 octobre : Le JCC Pokémon Pocket. Il s’agit de la version mobile du célèbre jeu de cartes à jouer et à collectionner. Le jeu est gratuit, sauf si vous voulez encore en plus en profiter, évidemment. On vous explique tout du jeu : comment ouvrir des boosters et nos petites astuces.

Pokémon Pocket : c’est quoi encore ce jeu mobile Pokémon ?

Il s’agit d’un jeu mobile disponible gratuitement sur iOS et Android. The Pokemon Company veut en faire « une nouvelle expérience de collection de cartes du JCC Pokémon dans un format numérique innovant », comme on peut le lire dans son communiqué. Comme l’a rapporté The Verge, pour le directeur créatif de Pokémon Ryo Tusjikawa, « Il y a un large public qui, en général, n’interagit peut-être pas avec les cartes Pokémon en ce moment. C’est la raison pour laquelle nous pensions que [Pokémon Pocket] se présenterait sous la forme d’un jeu ou d’une application : nous pourrions ainsi toucher un public plus large, y compris des personnes qui ont peut-être joué à ce jeu lorsqu’elles étaient plus jeunes. » The Pokemon Company dit avoir eu l’idée au moment de la sortie de Pokémon Go.

Le principe du jeu : ouvrir des boosters Pokémon et commencer à collectionner les cartes ! 226 sont disponibles dans le Cartodex. Et avec elles, on pourra prochainement les échanger. Pour le moment, vous pouvez faire des parties de cartes avec celles que vous avez récupérées.

Le jeu Pokémon Pocket // Source : Numerama

Ce qui devrait ravir les joueurs, ce sont les illustrations des cartes. Il y a évidemment les fameuses cartes « Niveau EX » avec de la brillance, et des Pokémon qui sortent de leur cadre grâce à un effet de parallaxe. D’ailleurs, à l’ouverture, ce sont des grandes animations auxquelles on peut avoir droit ; il s’agit de « cartes immersives ». On trouve aussi les anciennes illustrations, celles des premières cartes : Pokémon fait du bon fan service pour les plus nostalgiques des cartes (et pour ceux qui ont vendu les leurs pour un bout de pain il y a quinze ans). Aussi, de nouvelles illustrations originales sont à découvrir : l’occasion de connaître de nouveaux illustrateurs.

Quelle est la différence avec l’autre jeu ?

Si vous connaissez un peu l’univers de Pokémon et de ses applications mobiles, vous savez qu’il existe déjà un autre jeu mobile basé sur les cartes. Il s’agit de JCC Pokémon Live, disponible depuis septembre 2022 et téléchargé plus de cinq millions de fois. C’est un jeu gratuit, mais pour pouvoir y collectionner des cartes et affronter d’autres dresseurs, il faut acheter des Boosters.

Le jeu JCC Pokémon Live

Et on ne parle pas ici de boosters virtuels, mais bel et bien de boosters physiques. Mais si, souvenez-vous : ceux que vous achetiez chez votre buraliste. Depuis de nombreuses années, dans chaque booster, il y a des codes, qu’on rentre sur le site du jeu. Et là, vos cartes que vous avez physiquement s’ajoutent à votre compte. Il y a aussi un système de boosters virtuels et d’échange de cartes. Quant aux combats de cartes, ils sont exactement les mêmes que dans les règles officielles du jeu physique.

Comment ouvrir des boosters dans Pokémon Pocket ?

Deux boosters peuvent être ouverts gratuitement chaque jour : un toutes les douze heures. Pour les ouvrir, il faut faire glisser son doigt le long du trait rouge pour couper l’emballage : cinq cartes vous seront offertes. Oui, c’est dommage, mais ce n’est pas comme les vrais boosters : il y a cinq cartes et pas dix, « comme en vrai ». On vous le promet : ouvrir un booster dans le jeu procure quand même une sympathique satisfaction.

Le jeu Pokémon Pocket

Si vous avez le pass premium, vous aurez chaque jour un booster supplémentaire à ouvrir gratuitement. Mais pour pouvoir aller plus vite et en ouvrir davantage, il y a un objet : les Sabliers Boosters.

Les cartes obtenues sont ajoutées à votre compte et vous pouvez les consulter sur le jeu. Si vous en avez en double, cela vous fera gagner des points pour débloquer des effets de décoration pour la carte en question. Il y a un système de rareté des cartes avec des étoiles, voire une couronne si vous avez eu de la chance. Ces probabilités peuvent être consultées selon le type de booster : il y a les boosters Dracaufeu, les boosters Pikachu et les boosters Mewto. Les trois font partie de l’extension « Puissance génétique » qui n’existe pas dans la réalité : elle est exclusive à Pokémon Pocket. Et les trois ont des cartes exclusives.

Comment utiliser les Sabliers Boosters pour accélérer l’ouverture des boosters ?

Que ce soit au début du jeu ou en effectuant certaines missions, plusieurs moyens sont disponibles afin de récupérer ces fameux Sabliers Boosters. Pour les utiliser, il faut essayer d’ouvrir un booster : si le temps n’est pas écoulé (les fameuses douze heures), le jeu vous propose d’utiliser vos Sabliers Boosters.

Le jeu Pokémon Pocket // Source : Numerama

En fait, vous devrez en utiliser autant qu’il sera nécessaire pour ouvrir un booster. Un Sablier Booster permet d’accélérer l’ouverture d’une heure ; s’il reste douze heures avant l’ouverture, il faudra utiliser douze Sabliers Boosters.

Il est également possible d’accumuler des points Booster lorsque vous ouvrez des Boosters. On peut les échanger contre des cartes de son choix, surtout celles qu’on n’a pas encore, dans chaque type de booster (Dracaufeu, Pikachu et Mewto).

Comment fonctionne la pioche miracle ?

Pour obtenir davantage de cartes Pokémon, Pokémon Pocket a une autre mécanique de jeu : la « pioche miracle ». Grâce à des points de pioche miracle, vous pourrez obtenir une des cartes (au hasard) parmi un booster ayant été ouvert par un autre joueur. Cela ne vous fera pas voler la carte à un autre joueur, mais va vous permettre d’en avoir une en plus. Vous pouvez voir à l’avance le contenu du booster ouvert et même les boosters ouverts par vos amis sur le jeu.

Le fonctionnement des Sabliers Boosters dans Pokémon Pocket // Source : Numerama

L’utilisation de la pioche miracle demande de la « viralité miracle », qui se recharge constamment. Une jauge de temps que l’on peut réduire à l’aide de certains objets, comme le Rembobinateur. L’obtention d’une carte supplémentaire à l’aide de points de pioche miracle demande plus ou moins de points en fonction de la rareté des cartes du booster en question.

Les combats dans Pokémon Pocket

Soyez rassurés : si vous n’avez jamais joué au vrai jeu de cartes Pokémon, vous ne serez par perdu. Ici, c’est une version simplifiée des règles qui est appliquée, adaptée au smartphone et aux joueurs les plus occasionnels. Que ce soit contre l’IA ou contre d’autres joueurs, vous allez pouvoir jouer avec vos cartes dûment collectionnées.

Le fonctionnement des combats dans Pokémon Pocket // Source : Numerama

Avant de pouvoir le faire, il faudra passer votre compte au niveau 3. Alors, il faudra réussir six épreuves du tutoriel pour commencer ces combats. De quoi apprendre les mécaniques du jeu qui sont plus subtiles qu’il n’y paraît. Il y a des decks tous faits, mais aussi des decks qu’on peut faire soi-même : et pas besoin d’avoir 60 cartes pour les constituer, 20 suffisent.

L’aspect multijoueur de Pokémon Pocket

Sur le jeu, vous pourrez ajouter des amis via leur ID ; c’est un identifiant composé de plusieurs chiffres (qu’on peut copier et envoyer). Avec ses amis, vous pourrez par la suite faire des échanges de cartes, comme lorsque vous aviez 8 ans. On imagine que depuis, vous avez grandi et vous ne vous ferez plus arnaquer par ce grand de la cour qui vous a pris votre Lucario niveau X contre un vulgaire Roucool (car dans l’histoire, c’était vous le pigeon).

C’est dans cet espace que vous pourrez mettre en avant votre suprématie sur le jeu, grâce à des cadres, une exposition de vos plus belles cartes et d’autres effets de décoration (dont des effets spéciaux qu’on peut appliquer sur une carte). C’est également ici que l’on peut personnaliser ses decks, les Tapis de Jeu, les Protèges-Cartes et autres pièces.

Le modèle économique

Évidemment, Pokémon Pocket veut vous faire taper dans votre compte bancaire. Il y a tout d’abord le Pass Premium à 9,99 euros par mois qui permet d’ouvrir chaque jour un booster supplémentaire. On peut aussi avoir accès à des cartes spéciales grâce à ce pass ou encore des missions premium pour avoir des cartes et objets. Les deux premières semaines de pass premium sont sans frais.

Les achats dans Pokémon Pocket // Source : Numerama

Une monnaie virtuelle a été mise en place pour acquérir avec des euros, les Pokés Lingots. Il permet d’acheter davantage de boosters ou de réduire le temps entre l’ouverture des boosters gratuits.

Aucune information concernant le futur des échanges n’a été pour l’instant fournie par The Pokémon Company. Cet aspect pourrait bien créer un nouveau marché – lucratif – à l’instar des fameuses cartes qui attirent encore les spéculateurs.

