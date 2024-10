Lecture Zen Résumer l'article

La fuite déjà historique du développeur des jeux Pokémon Game Freak révèle de nombreuses infos inédites sur les titres de la saga, mais aussi sur des scénarios rédigés par les employés. Attention, ces récits peuvent être perturbants.

Pokémon a subi la plus importante fuite de données de l’histoire de la franchise. Game Freak, le principal développeur des jeux, aurait été touché par une cyberattaque cet été. La société a informé ses employés le 10 octobre 2024 qu’un « tiers a eu un accès non autorisé aux serveurs ».

Les informations issues des fichiers volés ont commencé à se diffuser massivement ce dimanche 13 octobre, émanant de comptes qui ont rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux.

La base de données est riche en infos inédites, que Game Freak aurait préféré garder secrètes : des designs non publiés des anciens Pokémon, une suite du film Détective Pikachu nommée The Great Detective, le nom des probables prochains jeux Pokémon K et N. Ces derniers devraient même être disponibles sur la future console Nintendo Switch 2.

Le plus perturbant reste sans doute les scénarios jamais publiés par Game Freak. Des comptes sur Reddit ont révélé des histoires écrites par des employés de l’entreprise, qui auraient pu traumatiser à tout jamais les jeunes fans de la saga.

Ces histoires glauques dévoilées par la fuite Pokémon

Les scénaristes du jeu auraient imaginé une série de récits dans lesquels les Pokémon et les humains se mélangent pour donner des enfants.

La fuite la plus inquiétante est peut-être celle autour du Pokémon Typhlosion, puisqu’elle suggère que la protagoniste était potentiellement mineure. Le scénario met en scène une jeune fille, perdue dans les montagnes, qui rencontre un homme mystérieux lui offrant refuge dans une grotte. Au fil de l’histoire, on découvre que l’homme est en fait un Typhlosion, un Pokémon semblable à un glouton, sous forme humaine. La fille finit par rester avec le Typhlosion et, ensemble, ils forment un lien qui mène à la naissance d’un enfant.

Les fans ne verront plus jamais le Pokémon Typhlosion de la même façon. // Source : Pokémon Company

Le récit atteint son apogée avec la mort du Typhlosion, tué par le père de la disparue. La jeune fille finit par retourner dans les bois avec son « enfant », et tous deux se transforment en Pokémon.

Dans une autre histoire, une femme et ses compagnons s’amusent à torturer des Parecool, des créatures ressemblant à des paresseux. Un jour, la dame est attaquée par un Pokémon précédemment torturé, qui la laisse inconsciente. Au fil de l’histoire, la jeune femme est hantée par ses actes et donne naissance à une étrange créature, mi-humaine, mi-paresseux, qu’elle décide d’élever comme son propre enfant.

Aucune explication de Game Freak sur ces scénarios

Enfin, dans un dernier récit, un Octillery, un Pokémon pieuvre, met au monde (encore) une créature hybride. Cette dernière devient violente, s’attaque à des Pokémon requin et en tue d’autres par excès de colère. La créature, devenue un jeune homme, finit par se lier d’amitié avec Ursaring, un Pokémon ours, mais les deux s’entretuent après une incompréhension.

Des employés de Game Freak imaginaient que les Pokémon et les humains pouvaient s’entretuer. // Source : Pokémon Company

On ne cherche pas à vraiment comprendre ces histoires, et de toute façon Game Freak ne donne pas d’explications officielles pour l’instant. Il est impossible de savoir si elles ont été écrites par des employés en manque d’inspiration, ou si certains éléments devaient réellement être intégrés dans les jeux. On peut au moins se rassurer de ne pas avoir assisté à des agressions de petites filles par des Pokémon sur notre Game boy.

