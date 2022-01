Les Jeux olympiques d’hiver 2022 démarrent en fin de semaine. Vous ne voulez rien louper de la compétition ? En raison du décalage horaire, les épreuves se déroulent surtout la nuit. Mais il est quand même possible de les suivre.

À peine sommes-nous remis des Jeux olympiques de Tokyo (décalés à cause de la pandémie de coronavirus) qu’il va falloir reprogrammer notre réveil pour enchaîner avec les JO d’hiver de Pékin. C’est en effet cette semaine que la compétition débute, à compter du 2 février pour les premières épreuves (spoiler : c’est du curling).

En France, il sera assez facile d’assister aux Jeux olympiques d’hiver, même si le décalage horaire ne facilitera pas toujours la tâche. Où sont diffusées les différentes épreuves ? Quel est le calendrier des disciplines ? Comment regarder en 4K ? On vous dit tout pour ne rien louper des 24e Jeux olympiques d’hiver.

Quel décalage horaire avec Pékin ?

Les Jeux olympiques d’hiver se déroulent à trois endroits : Pékin, Yanqing et Zhangjiakou. Il y a donc un décalage horaire assez important avec la France (sept heures en plus). Par ricochet, les épreuves s’étaleront de 1h30 du matin à 16h30, heures françaises. Dans certains cas, il faudra donc se lever très tôt, ou veiller très tard.

Où sont diffusés les JO d’hiver 2022 ?

Deux acteurs co-diffusent, en intégralité, les Jeux olympiques d’hiver : France Télévisions (gratuit) et Eurosport (payant).

France Televisions

Grâce à France Televisions, il n’est pas nécessaire de payer pour regarder les Jeux olympiques. Une fois encore, le groupe propose une belle couverture de la compétition, avec une diffusion en continu de 2h30 à 17h30, tous les jours (sans oublier le récapitulatif de 17h30 à 18h30). Les chaînes France 2 et France 3 partagent le flux, et il sera parfois nécessaire de passer de l’une à l’autre.

Cette année, France Televisions innove en lançant un canal numérique 100 % dédié, baptisé Beijing H24 et accessible à cette adresse. « Retrouvez l’intégralité des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin sur France tv avec tous les directs, les replays, les meilleurs extraits, des reportages et interviews », précise la page.

Les chaînes de France Televisions sont accessibles sur : France.TV, Salto, Molotov et MyCanal.

Eurosport

Autre partenaire officiel, Eurosport diffusera aussi l’intégralité des Jeux olympiques sur ses chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, l’application Eurosport et le site Eurosport.fr. Là encore, l’idée est de ne rien louper et de profiter des commentaires d’experts (exemple : Martin Fourcade, quintuple champion olympique).

Notez aussi qu’Eurosport a l’exclusivité de la diffusion en 4K UHD (plus de 110 heures au programme) et sera présent sur Twitch pour toucher un public plus jeune.

Eurosport Player est le service de vidéo à la demande par abonnement de la chaîne. Trois offres sont proposées, avec un abonnement mensuel (9,99 € par mois), un forfait annuel (qui revient à 6,99 € par mois) et un pass annuel à 69,99 €.

On peut aussi découvrir Eurosport sur les box des opérateurs, mais aussi Canal+, via un paiement ou directement dans certaines formules.

Quand a lieu la cérémonie d’ouverture des JO d’hiver 2022 ?

La cérémonie d’ouverture des JO d’hiver 2022 aura lieu le vendredi 4 février (à partir de 13h, heure française). Celle de clôture prendra place le 20 février.

À noter que certaines épreuves, comme le curling, le hockey sur glace ou encore le ski freestyle, débuteront avant la cérémonie d’ouverture.

Le programme des JO d’hiver 2022 // Source : JO

Liste des épreuves et jours de passage pour les JO d’hiver 2022

Curling (du 2 au 20 février) ;

Hockey sur glace (du 3 au 20 février) ;

Ski freestyle (du 3 au 19 février) ;

Patinage artistique (du 4 au 20 février) ;

Biathlon (du 5 au 19 février) ;

Luge (du 5 au 10 février) ;

Patinage de vitesse (du 5 au 19 février) ;

Saut à ski (du 5 au 7 février) ;

Short track (du 5 au 16 février) ;

Ski acrobatique (du 5 au 7 février) ;

Ski de fond (du 5 au 20 février) ;

Snowboard (du 5 au 15 février) ;

Ski alpin (du 6 au 19 février) ;

Ski freestyle (du 6 au 19 février) ;

Short track (du 7 au 16 février) ;

Combiné nordique (du 9 au 17 février) ;

Skeleton (du 10 au 12 février) ;

Bobsleigh (du 13 au 20 février)