Les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo démarrent. En raison du décalage horaire, les épreuves se dérouleront surtout la nuit pour la France. Si cela ne vous alarme pas, la compétition peut être suivie en ligne, via les chaînes de TV.

Ils devaient avoir lieu en 2020. Et puis la pandémie de coronavirus est passée par là. En fin de compte, ce sera bien en 2021, un an plus tard, que le Japon accueillera les Jeux olympiques d’été — la XXXIIe olympiade de l’ère moderne. Tokyo a donc tenu bon, malgré des conditions sanitaires défavorables liées à un rebond épidémique et des cas positifs détectés au sein même du village olympique.

C’est le 23 juillet que se tiendra la cérémonie d’ouverture de JO. Pour qui entend suivre les différentes épreuves, il faudra se coucher tard ou se lever tôt : en effet, avec sept heures de décalage horaire avec Tokyo, la compétition sera difficile à suivre depuis la métropole. Si ce défi ne vous effraie pas, sachez que les disciplines sportives seront retransmises en France, sur France Télévisions ou Eurosport.

Vous pouvez voir l’évènement directement sur votre téléviseur, mais aussi à travers une ribambelle de sites web et d’applications

JO de Tokyo : qui diffuse quoi ?

Globalement, l’implication de France Télévisions dans la diffusion des Jeux olympiques fait que la compétition sera accessible très largement.

Voir les JO avec France Télévisions

En tant que fer de lance de l’audiovisuel public, France Télévisions assurera la diffusion gratuite et intégrale des JO de 2021, à commencer par la cérémonie d’ouverture, qui sera proposée sur France 2, mais aussi la cérémonie de clôture, le 8 août. Pour cela, le groupe mobilisera l’ensemble de ses canaux de diffusion, mais aussi ses plateformes, comme FranceTV.

Concrètement, France Télévisions prévoit une diffusion en continu sur France 2, France 3 et France 4, pour un total de 20 heures par jour. En particulier, le groupe prévoit de faire un direct de minuit à 16 heures chaque jour sur France 2 et France 3. La chaîne France 4, elle, sera mobilisée la journée pour les compétitions concernant les sports collectifs. Outre les directs, des magazines en plateau sont prévus.

Voir les JO avec France.TV

Sur la plateforme de France.TV, une page spéciale consacrée aux Jeux olympiques a été mise en place. Elle donne accès au programme complet (avec les horaires et le numéro du canal), à des options de tri par discipline (athlétisme, aviron, badminton, etc.), mais aussi au tableau des médailles, aux résultats et à l’actualité. Vous devez avoir un compte pour aller sur France.TV. L’inscription est gratuite.

Voir les JO avec Salto

Outre son site de télévision de rattrapage et de vidéo à la demande, Salto, le service de vidéo à la demande par abonnement, va lui aussi être canal de diffusion supplémentaire à considérer. Le site créé conjointement par France Télévisions, TF1 et M6 propose en effet du direct, en plus de voir des films et des séries. Il faut compter 6,99 euros par mois pour l’abonnement.

Voir les JO avec Molotov

Molotov est un programme informatique à installer sur l’ordinateur, ou un téléviseur connecté. Le service existe dans une version gratuite et dans une version premium. Il est possible de regarder la TV sur son PC (ou app mobile) avec cette application, en tout cas pour ce qui est des directs pour France 2, France 3 et France 4. Des contenus en replay peuvent être proposés pendant quelques jours, si vous ne les avez pas vus au bon moment.

Voir les JO avec Canal+

Les JO seront aussi visibles par Canal+. Ses différents abonnements donnent accès aux chaînes du service public. Par ailleurs, certains packs intègrent les chaînes Eurosport (les différents canaux et la SVOD). C’est le cas du pack Sport+ et de la formule Intégrale+. Les prix varient de 40,99 à 99,9 euros par mois pour une premier abonnement avec un engagement sur un an, ou de 50,99 à 109,9 euros par mois.

Voir les JO avec Eurosport

Pour sa part, Eurosport a récupéré les droits payants pour diffuser toutes les épreuves. Au départ, il devait s’agir de Canal+, mais la chaîne cryptée a préféré céder les droits en 2019 à la filiale du groupe audiovisuel américain Discovery, pour dégager de l’argent frais. De fait, c’est elle qui assurera un direct de toutes les épreuves sur ses canaux (Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport Player, entre autres).

Eurosport Player est le service de vidéo à la demande par abonnement de la chaîne. Trois offres sont proposées, avec un abonnement mensuel (9,99 euros par mois), un forfait annuel (qui revient à 6,99 euros par mois) et un pass annuel à 34,99 euros par an. Quant aux chaînes Eurosport 1 et 2, elles sont accessibles via les box des opérateurs, mais aussi Canal+, via un paiement ou directement dans certaines formules.

Il est à noter que des chaînes éphémères seront lancées par Eurosport. En tout, il y aura sept nouvelles chaînes thématiques, numérotées d’Eurosport 3 à ­Eurosport 9.

Eurosport 1 se focalisera sur les têtes d’affiche internationales, et des rediffusions des temps forts ;

Eurosport 2 visera les athlètes français de premier plan, plus des rediffusions également ;

Eurosport 3 se consacrera aux sports de raquette (tennis, badminton et tennis de table) et le golf ;

Eurosport 4 sera dédiée aux sports artistiques (plongeon, gymnastique, trampoline, natation artistique) ;

Eurosport 5 aura droit à plusieurs sports collectifs (football, hockey sur gazon, rugby à sept, baseball/softball) ;

Eurosport 6 se limitera au basketball ;

Eurosport 7 sera réservée aux sports de combat (judo, boxe, karaté, lutte, taekwondo) ;

Eurosport 8 se focalisera sur le handball ;

Eurosport 9 proposera du volleyball.

Les JO en 4K

Il est possible de profiter des Jeux olympiques en ultra haute définition (4K), pour peu que certains préalables soient satisfaits : il vous faut avant tout un téléviseur compatible (Quels sont les meilleurs téléviseurs 4K UHD à acheter en 2021 ?) et un débit Internet assez élevé pour pouvoir envoyer assez de flux jusque chez vous (donc, en règle générale, il vaut mieux avoir une offre en fibre optique).

Il faudra également ne pas se tromper de chaîne : il apparaît que France Télévisions ne va pas spécialement diffuser les contenus en 4K, mais Eurosport si, via une chaîne dédiée : il est évoqué de plus de 200 heures de direct, dont les cérémonies d’ouverture et de clôture. Canal+ a fait savoir qu’il diffusera aussi de la 4K sur le Canal évènement 4K ‘chaîne 62) via les appareils compatibles.

Les matériels compatibles sont

Le décodeur Canal+ 4K Ultra UHD (réception via satellite ou Internet) ;

Le décodeur TV UHD de la fibre d’Orange ;

Les décodeurs BBOX 4K de Bouygues Télécom via la fibre ;

L’ Apple TV 4K ;

La box NVIDIA Shield ;

Les TV connectées SAMSUNG,LG et SONY compatibles par Internet ;

Amazon Fire TV 4K.

Liste des épreuves et jours de passage

Cérémonies les 23 juillet et 8 août ;

Athlétisme du 30 juillet au 8 août ;

Aviron du 24 au 30 juillet ;

Badminton du 24 juillet au 2 août ;

Basket du 25 juillet au 8 août ;

Basket 3X3 du 24 au 28 juillet ;

BMX du 29 juillet au 1er août ;

Boxe du 24 juillet au 8 août ;

Canoë-Kayak slalom du 25 au 30 juillet ;

Canoë-Kayak en ligne du 2 au 7 août ;

Cyclisme/route les 24, 25 et 28 juillet ;

Cyclisme/piste du 2 au 8 août ;

Équitation du 27 juillet au 7 août ;

Escalade du 3 au 6 août ;

Escrime du 24 juillet au 1er août ;

Football du 22 juillet au 7 août ;

Gymnastique du 24 juillet au 3 août ;

Gymnastique rythmique du 6 au 8 août ;

Handball du 24 juillet au 8 août ;

Judo du 24 juillet au 31 juillet ;

Karaté du 5 au 7 août :Lutte du 1er au 7 août ;

Natation du 24 juillet au 1er août ;

Natation en eau libre les 4 et 5 août ;

Natation artistique / Plongeon du 25 juillet au 7 août ;

Pentathlon moderne du 5 au 7 août ;

Rugby à 7 du 26 juillet au 31 juillet ;

Skateboard 25 et 26 juillet, 4 et 5 août ;

Surf du 25 au 28 juillet ;

Taekwondo du 24 au 27 juillet ;

Tennis de table du 24 juillet au 6 août ;

Tennis du 29 juillet au 1er août ;

Tir du 24 juillet au 2 août ;

Tir à l’arc du 27 juillet au 31 juillet ;

Triathlon 26, 27 juillet et 31 juillet ;

Voile du 31 juillet au 4 août ;

Volley et beach volley du 24 juillet au 8 août ;

VTT du 26 et 27 juillet.

