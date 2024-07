Lecture Zen Résumer l'article

Sur France 2, France 3 ou Eurosport, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, ainsi que l’intégralité des épreuves, sont commentées par des journalistes. Certaines personnes ne peuvent se passer des commentaires, d’autres aimeraient regarder une compétition passivement, et se contentent des bruits du stade. Bonne nouvelle, il est possible de tout couper !

Depuis le 26 juillet, la France vibre au rythme des Jeux olympiques de Paris 2024. La cérémonie d’ouverture a captivé plus de 22 millions de téléspectateurs, soit la seconde plus grande audience de l’histoire de la télévision française. La grande majorité du public était branché sur France 2, qui commentait la cérémonie en plateau.

Saviez-vous qu’il est possible de revoir la cérémonie sans aucun commentaire, en se contentant des images et du son envoyés aux diffuseurs ? Un bon moyen de profiter du spectacle, d’autant plus que le mix sonore n’est pas le même (la musique est bien plus forte). Il est aussi possible de désactiver les commentaires sur toutes les épreuves, en direct ou en replay, pour laisser un match en arrière-plan sur sa télé sans perdre en concentration.

Comment regarder une épreuve de Paris 2024 sans commentaire audio sur Max ?

Malheureusement, France 2 et France 3 n’offrent pas la possibilité de désactiver les commentaires. Seul Eurosport, via le service de streaming Max, permet de choisir la langue des commentateurs, voire de se contenter du son transmis par les diffuseurs. La bonne nouvelle est que Max diffuse l’intégralité des épreuves, avec la possibilité de choisir la compétition que l’on souhaite regarder, sans changement éditorial. Les tarifs débutent à 5,99 euros par mois, avec un accès inclus à Paris 2024.

Sur Max, un onglet Paris 2024 permet d’accéder à l’espace dédié aux Jeux olympiques. La première ligne montre les épreuves diffusées sur Eurosport 1 et Eurosport 2. La seconde permet de choisir l’épreuve de son choix, en direct et sans pub. C’est ici que Max permet de désactiver les commentaires.

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver sur Max, mais toutes les épreuves sont disponibles en Full HD HDR. // Source : Numerama

Une fois que vous avez sélectionné une épreuve, cliquez sur le bouton sous-titre en bas du lecteur pour accéder aux réglages audio. Vous pourrez passer de Français à Aucun dialogue, ou choisir une autre langue si elle disponible (un match France-Suède proposera du français et du suédois, en toute logique).

Cette option est aussi disponible sur un téléviseur, depuis l’application Max. Il suffit généralement de toucher les flèches de navigation pour faire apparaître l’option sous-titre.

L’option Aucun dialogue ne garde que le son du stade et la musique des JO. // Source : Numerama

Comment revoir la cérémonie d’ouverture de Paris 2024 sans commentaires audio ?

La logique est la même pour la magnifique cérémonie d’ouverture de Paris 2024, que Max propose en version 4K Dolby Vision sur son site. 13 langues sont proposées, au même titre que l’option Aucun dialogue. La musique devient alors beaucoup plus forte, ce qui permet de vraiment profiter de la fête, notamment lors des séquences dansantes.

La cérémonie d’ouverture sur Max, avec l’option Aucun dialogue. // Source : Max

Si les commentaires sont parfois utiles pour comprendre certaines règles (et obtenir des informations sur des pays méconnus), ils peuvent aussi parfois casser le rythme ou empêcher de se concentrer en regardant un match en arrière-plan. Laisser au téléspectateur la possibilité de les désactiver est une bonne option, même si on peut imaginer que de nombreuses personnes souhaiteront les conserver. Dans le cas de la cérémonie, on vous conseille vivement de revoir les meilleurs moments sans les commentaires de France 2 ou Eurosport.

