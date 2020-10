La plateforme de vidéo à la demande par abonnement française est enfin disponible depuis le 20 octobre 2020 en France. Il y a un mois d'essai gratuit pour tester le service et se familiariser avec son catalogue.

On l’attendait depuis des années, elle est enfin là : Salto, la plateforme vidéo à la demande par abonnement (SVOD) est enfin officiellement lancée en France, ce mardi 20 octobre 2020. Voulue comme un service « d’appoint » à côté de Netflix ou Disney+, le service a émané de la collaboration entre les trois grands groupes audiovisuels TF1, France Télévisions et M6.

L’abonnement varie entre 6,99 euros par mois et 12,99 euros par mois en fonction du nombre d’écrans simultanés voulus, mais il y a, pour tout le monde, la possibilité de s’inscrire gratuitement et tester la plateforme pendant un mois.

Comment s’inscrire gratuitement à Salto

Le fonctionnement de la plateforme est intuitif : une fois sur le site Salto.fr, vous n’avez qu’à cliquer sur « Profitez d’un mois d’essai offert » et choisir l’offre qui vous parle le plus — on vous conseille de commencer par la mois onéreuse, quitte à passer à un tarif plus élevé plus tard en fonction de votre besoin.

Vous devez ensuite rentrer vos coordonnées (nom, prénom, mail, date de naissance). Même s’il y a une période d’essai d’un mois gratuit, il faudra tout de même, comme sur la plupart des plateformes, communiquer vos coordonnées bancaires (CB ou PayPal).

Un conseil, comme à chaque fois que vous souscrivez à un nouveau service avec une période d’essai : inscrivez tout de suite dans votre calendrier, dans un mois, une petite alerte pour ne pas oublier de résilier l’abonnement si vous n’en n’êtes pas satisfaits.

Rares sont les plateformes de SVOD qui envoient un mail quelques jours avant la fin de la période d’essai pour vous rappeler que vous pouvez la quitter si vous le souhaitez, sans rien payer.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo