Comment activer sa carte cadeau Netflix ?

On vous a offert une carte cadeau pour un abonnement à Netflix ? La chance ! Voilà comment faire pour l’activer en ligne.

Elle vous attendait au pied du sapin de Noël ou vous a été offerte à l’occasion de votre anniversaire ou d’un pot de départ : une carte cadeau pour un abonnement à Netflix, le service de streaming vidéo. Il est temps de l’activer pour pouvoir l’utiliser et passer des heures à binge watcher les séries de 2021 qu’il est encore temps de rattraper en ce début d’année 2022.

Dans son centre d’aide, Netflix indique les étapes à suivre pour activer une carte cadeau obtenue dans une enseigne ou en ligne.

Comment utiliser une carte cadeau Netflix

Voilà comment faire :

Rendez-vous sur le site de Netflix, sur cette page.

Il faut ensuite chercher le code indiqué sur votre carte.

Grattez la pellicule argentée pour faire apparaitre le code. Si la carte cadeau est numérique, le code figure dans le mail reçu. Et si vous disposez d’un reçu, le code est indiqué dessus.

Reportez ce code dans la zone indiquée puis cliquez sur « Utiliser ».

Il vous est alors demandé de saisir une adresse mail, soit celle qui est déjà associée à votre compte, ou une permettant de créer un nouveau compte.

Et c’est fini ! Un écran de confirmation indique que le code a fonctionné. Le solde de votre carte cadeau est crédité sur votre compte. À vous des heures de séries, films et documentaires — et la fin de toute vie sociale.

Il suffit de renseigner son code ici. // Source : Capture d’écran Netflix

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser une carte cadeau, vous pouvez vous référer à cette autre page d’aide du site de Netflix.

À noter que les cartes cadeaux n’ont pas de date d’expiration — cela est également indiqué sur chaque carte, précise Netflix. Il est également possible d’utiliser plusieurs cartes cadeaux : le montant de chacune sera ajouté au solde.