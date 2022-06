Netflix ne propose aucune option pour lancer une « Netflix party », contrairement à Amazon Prime Video ou Disney+. Mais une extension pallie ce manque dans le service de SVOD. Son nom ? Teleparty.

C’est une option que vous avez peut-être déjà expérimentée sur Disney+ ou Amazon Prime Video. Ces deux services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) proposent un outil natif pour synchroniser une même vidéo entre plusieurs appareils. L’idée ? Pouvoir regarder le même programme, mais chacun chez soi. Une « Watch Party » en ligne.

Netflix est l’une des plateformes majeures de SVOD à ne pas (encore) intégrer ce genre de fonctionnalité. Mais il est quand même possible de combler ce trou en passant par un tiers. L’extension pour lancer une « Netflix Party » s’appelle Teleparty — c’était d’ailleurs son ancien nom, qui a été changé, car l’outil gère désormais en plus Prime Video, Disney+, HBO et Hulu.

L’accueil de Teleparty. // Source : Capture d’écran

Tout le monde n’appréciera pas l’expérience d’une Netflix Party. Mais il y a des personnes qui se plaisent à commenter un programme pendant sa diffusion — cela se remarque aussi, hélas, au cinéma. Plaisanter sur une scène, se moquer du casting, dire toute l’admiration que l’on a devant une cascade périlleuse ou bien apporter un éclairage : les occasions ne manquent pas.

Bien sûr, l’on pourrait rétorquer qu’il suffit d’inviter ses proches à la maison et de regarder la même chose en s’installant sur le canapé. Mais il n’est pas toujours possible de discuter de vive voix dans la même pièce. L’expérience de la pandémie a été un cruel rappel — vous vous souvenez des skypéros ? Et puis tout le monde n’habite pas à proximité.

Organiser une Netflix Party

Il va falloir satisfaire plusieurs préalables pour organiser une Netflix Party.

Tous les convives doivent disposer de leur propre compte Netflix (le partage d’un même compte entre quelques participants peut peut-être marcher, mais dans une certaine limite de toute manière — vous ne pourrez pas être dix dessus).

(le partage d’un même compte entre quelques participants peut peut-être marcher, mais dans une certaine limite de toute manière — vous ne pourrez pas être dix dessus). Il vous faut aussi convenir d’un horaire commun pour voir le programme ensemble, sinon autant regarder l’émission chacun dans son coin.

Autre solution : inviter vos proches chez vous pour regarder un programme ensemble. // Source : Mollie Sivaram

Vous devez aussi utiliser un navigateur particulier, en l’occurrence Chrome ou Edge — les autres navigateurs à base de Chromium doivent également fonctionner, comme Opera, Vivaldi et Brave. Malheureusement, Firefox et Safari ne sont pas pris en charge, en tout cas pour la manœuvre que nous vous proposons. Ensuite, il vous faut utiliser l’extension Teleparty.

En résumé

Avoir un compte Netflix et s’y connecter ;

Définir un horaire de visionnage avec ses proches ;

Avoir un navigateur compatible (Chrome / Edge) ;

Utiliser l’extension Teleparty dans le navigateur.

Pour lancer une Netflix Party avec Teleparty

Une fois l’extension installée dans Chrome, et que tout le monde aura rempli les conditions énoncées ci-dessus, il suffit ensuite de lancer la vidéo de votre choix sur le service de SVOD, puis de démarrer une session à plusieurs en cliquant en haut à droite sur l’icône de Teleparty. Partagez ensuite l’URL qui permettra aux autres de rejoindre la diffusion. La vidéo sera alors synchronisée.

En résumé :

Installez l’extension Teleparty ;

Choisissez la vidéo que vous voulez voir en groupe ;

Lancez une session avec l’extension ;

Partagez l’URL aux autres pour qu’ils se calent à votre vidéo.

Si vous désirez discuter avec vos proches, vous pouvez passer par la messagerie instantanée qui accompagne Teleparty. Mais si vous préférez vous entendre, vous pouvez vous appeler directement avec un service de voix sur IP, comme Skype, Messenger ou n’importe quelle solution du même ordre.

Un outil pratique lors des confinements

Teleparty est un outil qui existe depuis des années — des articles évoquaient déjà la version précédente dès le milieu des années 2010. Avec le tournant de 2020 et l’arrivée du coronavirus, l’application a su s’imposer comme une solution pratique pour garder du lien social malgré les vagues de confinement qui ont touché plusieurs pays.

Dans la rédaction de Numerama, une collègue s’en est d’ailleurs servie en 2020. Globalement, son expérience a été très satisfaisante : Teleparty est gratuit et a des options communes. Dans l’expérience relatée par notre collègue, mettre en pause la vidéo a pour effet de la mettre en pause partout. C’est finalement logique : l’outil est là pour synchroniser la diffusion.

Bien sûr, l’expérience pourra ne pas toujours être optimale : la réussite de Teleparty repose sur la qualité de connexion de chaque membre de la conférence. En clair, si ça rame un peu chez quelqu’un, celui-ci pourrait se retrouver en léger décalage par rapport aux autres. Mais ce sont des écarts qui sont généralement assez rares.