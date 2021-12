Un deuxième trailer, intitulé « déjà vu », a été publié pour Matrix 4 : Resurrections. Il est cryptique.

Le nouveau film Matrix, réalisé par Lana Wachowski, sortira le 22 décembre 2021. Beaucoup d’acteurs et actrices sont de retour, comme Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss, mais il y aura aussi de nouveaux personnages — et certains dont l’on ne sait rien du tout. Jusqu’à présent, Matrix Resurrections est très secret. Seule une première bande-annonce nous donnait matière à théories.

Et à 22 jours de la sortie du film, ce 1er décembre, un deuxième trailer vient de paraître. Ce n’est clairement pas une bande-annonce comme les autres tant elle est, à l’image de la franchise, très high concept.

Les images parallèles entre la trilogie et Matrix 4

Intitulée Déjà-vu, cette bande-annonce met en parallèle des images des précédents films de la saga avec des images du tout nouveau long-métrage.

Une image particulièrement étonnante de la première bande-annonce nous montrait le réveil de Neo dans les fameuses nacelles, où sont « conservés » dans le véritable monde les humains quand ils sont branchés à la matrice. Ce nouveau trailer confirme qu’il ne s’agit pas d’un flashback, mais bien d’un nouveau réveil, similaire à celui du premier film. Dans Matrix 4, Neo va clairement se réveiller de la matrice.

On aperçoit également brièvement Morpheus — visiblement l’ancien de Laurence Fishburne issu des anciens films. Puis, plus tard, le probable nouveau Morpheus de Yahya Abdul-Mateen II.

Des images de Trinity prouvent par ailleurs que celle-ci aura un statut très particulier dans ce film. Elle semble avoir un rapport différent que d’habitude à la matrice, comme si elle était faite de codes — peut-être piégée dans la matrice ou maintenue en vie par elle.

Une rapide image du Mérovingien (Lambert Wilson) nous le montre comme jamais on ne l’avait vu : avec une barbe ! Un détail anodin ? Probablement pas.

Pourquoi le trailer s’appelle « Déjà-vu » ? Observez le chat noir…

Le détail le plus important de cette bande-annonce est peut-être le chat noir. Celui-ci est un programme bien connu dans les précédents films : il incarne… le « déjà vu », un événement redondant, récursif, qui est déjà advenu et dont on sent encore la présence. Or, dans le trailer, c’est très clairement le nouveau Neo, celui de Matrix 4, qui lui fait face.

Concrètement, le caractère « déjà-vu » de ce nouveau Matrix est assumé. Et c’est même le film tout entier qui va reposer sur ce principe.

Le « déjà vu » sera la clé de Matrix 4

Les parallèles avec les précédents films semblent en définitive se confirmer. Dans une interview, le coscénariste avait déjà confié la connexion étrange de Matrix 4 avec les autres : ce ne sera pas une suite à proprement parler, mais un film autonome. Lana Wachowski, de son côté, a expliqué qu’il faudra « traverser le miroir » pour comprendre ce nouveau long-métrage.

Le nom de cette bande-annonce et de son concept confirment cet « emboitement » très étrange entre Matrix 4 et la trilogie.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo