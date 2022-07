Epic Games a annoncé que la démo interactive The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience ne sera plus disponible sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X à compter du 9 juillet.

En décembre 2021, peu avant la sortie dans les salles obscures de Matrix Resurrections, Epic Games a lancé The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X. Il s’agit d’une démo technique, interactive et gratuite, conçue pour mettre en avant les qualités du moteur graphique Unreal Engine 5. À partir du 9 juillet, elle ne sera plus disponible, a prévenu l’entreprise sur le site officiel.

« Vous n’avez pas encore exploré The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience ? Il est toujours temps ! », indique Epic Games. Attention, le retrait des plateformes de téléchargement ne signifie pas une disparition totale : si The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience a été ajouté à votre bibliothèque, alors vous pourrez le télécharger à l’envi (même après l’avoir supprimé).

Pourquoi il faut télécharger The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience

Attention, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience n’est pas un moyen d’en apprendre plus sur l’univers incroyable qu’est Matrix. La licence n’est utilisée ici qu’à des fins promotionnelles pour donner encore plus envie de découvrir une démo technique très, très impressionnante.

L’expérience se décompose en deux portions :

Une première séquence d’une dizaine de minutes prenant la forme d’un jeu de tir sur rails très simpliste (on ne gère pas les déplacements) ;

Une deuxième partie qui s’apparente à un vaste terrain de jeu, où on peut se balader librement et jouer sur des paramètres influant sur le rendu visuel.

Tout naturellement, l’objectif de The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est d’en mettre plein les yeux. Modélisation bluffante, textures photoréalistes, effets visuels ébouriffants… Les constats dithyrambiques sont là et on vous conseille vraiment d’accorder quelques minutes à ce projet conçu en partenariat avec des personnes ayant travaillé sur Matrix Resurrections (dont la réalisatrice Lana Wachowski).

Télécharger The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience :

On rappelle que l’Unreal Engine 5 sera mobilisé pour des jeux vidéo ambitieux à venir, comme le prochain The Witcher, le futur Tomb Raider ou encore S.T.A.L.K.E.R. 2.