Lecture Zen Résumer l'article

La série Severance avec Adam Scott sur Apple TV+ a été renouvelée pour une saison 2, dont le trailer vient d’être publié.

Au rang des séries de science-fiction qui nous prennent de court, Severance est en bonne place. C’est aussi l’une des œuvres les plus populaires du service de streaming Apple TV+ (avec Ted Lasso ou encore Shrinking). Et de fait, cette série avec Adam Scott a été renouvelée pour une saison 2.

Ce mercredi 23 octobre, une bande-annonce a été révélée par Apple TV+. Sans surprise, on n’y apprend absolument rien — et c’est bel et bien ce qui est génial, dirons les fans de cette œuvre récompensée aux Golden Globes 2023.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Severance ou le mystère le plus total

Rappelons qu’au cœur de cette étrange série de SF, il y a l’entreprise Lumon Industries. Dès que les employés entrent dans l’ascenseur, un système de brouillage agit sur leur cerveau : ils oublient qui ils sont dans leur vie privée ; et inversement, dans leur quotidien, ils ne se souviennent absolument pas de leur métier. Grosso modo, les employés de Lumon ne savent pas ce qu’ils font, ni pourquoi ils le font, ni où ils sont. Ce qui donne lieu à des séquences surréalistes, où l’on ne comprend tout bonnement pas ce qu’il se passe.

Dans la bande-annonce de la saison 2, on découvre que le mystère, loin de commencer à se résoudre, continue de s’épaissir. « What is it we actually do here ? », questionne une voix off dans le couloir. D’autant plus que Mark se rend compte que toute son équipe a été remplacée (on trouve un personnage interprété par Alia Shawkat dans cette nouvelle team). Et bien sûr, pour rendre la séquence encore plus bizarre, Seth arrive dans la pièce, avec des ballons bleus portant le visage de Mark (?), en déclarant : « Bon retour parmi nous, Marcus », dans un grand sourire.

Source : Apple TV+

La femme de Mark est également mentionnée dans la bande-annonce, pour nous rappeler que l’on ne sait toujours pas non plus ce qu’elle est devenue.

Severance : la date de la saison 2

La saison 2 de Severance sort le 17 janvier 2025 sur Apple TV+. Le rythme de diffusion sera hebdomadaire, chaque vendredi. Au total, cette nouvelle saison compte 10 épisodes.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+