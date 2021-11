David Mitchell, coscénariste du nouveau film Matrix prévu en décembre 2021, estime qu'il s'agira d'un film « autonome ».

Avec l’adaptation de Dune par Denis Villeneuve, Matrix 4 est l’un des films de SF les plus attendus de cette année 2021. Intitulé Resurrections, ce nouvel opus de la franchise cyberpunk sortira en salles le 22 décembre 2021.

Le secret autour du film est bien gardé. On en sait très peu sur le scénario exact. La première bande-annonce n’aide pas vraiment, bien qu’elle soit une petite œuvre à elle seule. Une chose est certaine : on retrouvera Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Ann Moss). Il semblerait également que l’acteur Yahya Abdul-Mateen II incarnera une version « alternative » ou plus jeune de Morpheus. D’autres personnages importants feront aussi leur entrée ou leur retour.

La bande-annonce donnait la sensation d’un film miroir avec la trilogie, d’autant que Neo ne semble pas savoir ce qu’est la matrice, ni connaître Trinity. Et si tout recommençait, mais de manière différente ?

C’est ce que sous-entend David Mitchell, le coscénariste, lors d’une rare interview accordée sur le film — pour le site grec ToVima et retranscrite par CheatSheet, à la mi-novembre.

Ce que ne sera pas Matrix 4

David Mitchell explique au magazine que s’il ne peut rien dire sur ce que sera le film, il peut toutefois s’exprimer sur « ce qu’il n’est pas ». Le coscénariste affirme ainsi que Matrix 4 ne sera « certainement pas une suite de plus, mais quelque chose d’autonome ». Le film reposera cependant sur les trois autres films, mais d’une manière « vraiment ingénieuse ».

« Il va subvertir les règles des blockbusters »

Il décrit le film — qu’il a vu en entier en septembre dernier — comme une création belle et bizarre, et qui serait selon lui en rupture avec les codes hollywoodiens : Matrix 4 contiendrait « deux ou trois choses que l’on ne voit pas dans les films d’action, donc il va subvertir les règles des blockbusters. »

David Mitchell est l’écrivain à l’œuvre derrière l’ouvrage best-seller Cloud Atlas (Cartographie des nuages), qui fut adapté au cinéma par les sœurs Wachowski en 2012. Elles l’ont ensuite impliqué à leurs côtés dans Sense8, avant qu’il rejoigne dorénavant l’équipe de Matrix 4.

Crédit photo de la une : thechoiceisyours.whatisthematrix.com Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo