En moins de 3 minutes de bande-annonce, Matrix Resurrections a déjà offert beaucoup d'images à décortiquer à ses fans. Avez-vous repéré tous ces détails ?

Vous pensez avoir bien regardé le trailer de The Matrix Resurrections ? Réfléchissez-y à deux fois. Oui, la bande-annonce sortie ce 9 septembre semble riche en informations, mais ce n’est rien par rapport à l’éventail de détails qu’il est possible de distinguer lorsque l’on y prête bien attention.

Nous avons décortiqué, scène après scène, ces 2 minutes 52 intenses, riches en clins d’œil et références.

Le film Matrix 1 est projeté sur un grand écran dans Matrix 4

C’est une scène aussi brève que marquante : des hommes armés pénètrent dans une pièce où l’on distingue des ordinateurs de contrôle. Dans le fond de la salle est projeté un film, et pas n’importe lequel : il s’agit de Matrix. Oui, le film de 1999 des sœurs Wachowski apparaît dans le quatrième opus, dans une magnifique imbrication méta, aussi brillante que mystérieuse. La première trilogie existerait-elle en tant que « blockbuster à succès » dans le nouveau long-métrage ?

Ce n’est d’ailleurs pas le seul moment où l’on voit un extrait de Matrix : très brièvement, on distingue aussi à un autre moment de la bande-annonce une projection du film, derrière le Keanu Reeves « actuel ».

Neo se fait réparer par des machines

Le troisième volet de Matrix (Revolutions, sorti en 2003) se terminait sur un événement tragique : ce qui ressemblait à la mort de Neo, transpercé de toutes parts par des machines. Dans le trailer de Resurrections, on semble voir que les robots le « réparent » à l’aide de leurs lasers rouges.

Neo « resurrecte »

Il y a fort à parier qu’il y aura de nombreuses « résurrections » dans Matrix 4, mais la plus littérale sera sûrement celle de Neo, que l’on voit à nouveau branché à des câbles qui ont été fixés sur son corps, comme lorsqu’il était « sorti » de sa bulle amniotique en s’extirpant de la matrice, la première fois qu’il a pris la pilule rouge dans Matrix. Ou bien s’agit-il d’un « replay » de la scène de Matrix 1 ?

Le monde n’est pas « vert » dans Matrix 4

Cela saute aux yeux dès les premières secondes : le code couleur du début de la bande-annonce de The Matrix Resurrections n’a rien à voir avec le filtre vert que l’on connaît à la franchise. Et ce n’est sûrement pas un hasard.

Rappelez-vous : à la fin du troisième opus, un chat noir avance dans la rue jusqu’à Sati, un programme qui est représenté sous l’apparence d’une petite fille. On voit alors la matrice être « rebootée » et changer de couleur : la couleur verdâtre s’amenuise et on retrouve une colorimétrie beaucoup plus claire et variée. Sati a la capacité d’y « créer » un soleil, en hommage à Neo.

D’ailleurs, il est fort possible que Sati soit dans Matrix 4, d’autant plus lorsque l’on s’intéresse au personnage joué par Priyanka Chopra, aperçue dans la bande-annonce…

En parlant de chat noir… Il y en a un, justement, au début de ce trailer, sur le bureau du mystérieux psychologue que semble consulter Neo.

Trinity et la matrice

Personne ne pourrait dire, à l’heure où nous écrivons ces lignes, quelle sera la relation exacte entre Trinity et Neo dans ce nouveau volet. Mais deux brèves images du trailer indiquent que celle dont le héros a toujours été amoureux aura un grand rôle à jouer dans Matrix 4.

Dans la première, on la voit, le crâne rasé, être reliée à une machine, ce qui signifie qu’elle est probablement hors de la matrice, à un moment donné, ou en tout cas qu’elle y est reliée (sachant qu’elle aussi était censée être morte, mais bon, c’est Matrix, amIright ?).

La deuxième est plus subtile : il faut prêter attention à un moment calme, lors duquel Neo est en train de s’approcher de sa bien-aimée. On voit alors, sur sa joue gauche, les fameuses « coulées » de chiffres verts que l’on connaît bien dans l’univers de Matrix : elles montrent que les personnages se trouvent dans une matrice, et non dans le monde réel.

