Dans la dernière bande-annonce de Barbie, le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling, on trouve une immense référence à Matrix, sur laquelle tout le film semble bâti. Et si le long-métrage de Greta Gerwig était un remake de Matrix ne disant pas son nom ?

Qui l’eut cru : les attentes ne cessent de monter pour Barbie, le film de Greta Gerwig avec Margot Robbie dans le rôle titre, et Ryan Gosling en Ken. Le long-métrage semble être une vraie proposition cinématographique, avec une esthétique léchée et un récit recherché. Dans la dernière bande-annonce, mise en ligne le jeudi 25 mai 2023, c’est tout bonnement une dimension satirique qui apparaît.

On comprend que Barbie va s’échapper (avec Ken) de son monde — Barbieland –, pour découvrir le véritable monde : la confrontation entre la réalité édulcorée et « parfaite » de Barbie et la réalité tout court. Étonnement, tout le fil rouge du trailer semble faire écho à Matrix, ce film culte où les personnages prennent conscience qu’ils ne vivent pas dans la véritable réalité. Une scène, en particulier, s’en inspire très directement, à tel point que ce ne peut pas être qu’un simple d’œil.

Barbieland ou le vrai monde, il faut choisir

Dans Matrix, Morpheus propose à Neo — l’élu — de faire un choix. Pour ouvrir les yeux et connaître la vérité, il faut prendre la pilule rouge. Pour rester dans la matrice préfabriquée, c’est la pilule bleue. Une dans chaque main.

Dans Barbie, on trouve une scène très semblable : un personnage, interprété par Kate McKinnon, propose deux choix à l’héroïne portée par Margot Robbie. Si elle choisit l’escarpin rose à talons, elle restera dans le faux monde en plastique de Barbieland dirigé par Mattel. Si elle prend la sandale (oui), elle pourra découvrir la réalité.

Barbie :

Kate McKinnon dans Barbie. // Source : Mattel Films

Matrix :

Pilule rouge ou pilule bleue ? C’est une scène culte de Matrix. // Source : Warner

De nombreux internautes se sont faits la remarque, sur les réseaux sociaux.

The Matrix (1999) I Barbie (2023). pic.twitter.com/OS9QoKhIfv — A Shot. (@justashottt_) May 25, 2023

De la Barbie de Margot Robbie à Neo, il n’y a là qu’un pas.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule référence à Matrix. Dans cette bande-annonce, on trouve aussi une course-poursuite dans des bureaux — en l’occurrence, ce sont les locaux de Mattel qui cherchent absolument à la récupérer pour la ramener à Barbieland. Difficile de ne pas se rappeler des premiers moments de Neo, dans le film des Wachowski, quand il est poursuivi dans des bureaux afin de l’empêcher de se « réveiller », alors même qu’il commence à comprendre que quelque chose cloche.

greta gerwig pitching barbie: it’s ‘the matrix’ but make it glittery and pink pic.twitter.com/hHxLutrYxg — lorena (@lorefpimentel) May 25, 2023

Le premier teaser faisait déjà un clin d’œil à 2001 L’Odyssée de l’Espace, dans sa mise en scène. Cette fois-ci, puisqu’il s’agit de la bande-annonce, ce sera un moment qui sera présent dans le film. Cela suggère donc que Barbie sera sûrement un long-métrage pétri de références à la pop culture et à la science-fiction, mais aussi au propos plus politique que ce qu’on pouvait anticiper : comment Barbie, conçue selon des codes capitalistes et patriarcaux, va-t-elle faire face à la réalité ?

On espère que l’œuvre de Greta Gerwig sera aussi surprenante qu’elle en a maintenant l’air. Verdict le 19 juillet 2023.

