Et si Leonardo DiCaprio n’avait jamais joué le rôle principal d’Inception ? Un autre acteur aurait ainsi pu donner ses traits à Cobb dans le film culte, qui a révélé pour de bon le cinéaste Christopher Nolan au monde entier. Problème : l’aspect labyrinthique du scénario l’a dissuadé de se lancer dans ce projet.

On le sait : Inception est un film à la narration complexe, qui s’invite dans toutes les conversations autour du cinéma et des films à voir au moins une fois dans sa vie. Une œuvre culte, donc, généralement parodiée pour sa capacité à nous faire des nœuds au cerveau, en nous embarquant dans le domaine des rêves.

Mais avant de confier le rôle principal de Dominic Cobb à Leonardo DiCaprio, le cinéaste Christopher Nolan avait un autre nom en tête : un acteur iconique qui a décliné la proposition et qui s’en mord les doigts aujourd’hui.

« Ça me fait souffrir rien que d’en parler ! »

Dans une interview accordée à la radio Kiss Xtra, du média américain HuffPost, Will Smith a ainsi révélé qu’il n’avait « rien compris » au scénario d’Inception : « Maintenant que j’y repense, je pense que ces films qui vont dans des réalités alternatives ne se présentent pas bien en général. Mais ça fait très mal de l’avoir refusé ! »

Ce n’est pas la première fois que le comédien rate une telle opportunité. Déjà, par le passé, Will Smith a refusé deux autres films iconiques. Le premier a marqué toute une génération puisqu’il s’agit de Matrix. L’acteur de Men in Black a ainsi rejeté l’idée d’incarner Neo, à savoir l’un des personnages les plus iconiques de l’histoire du cinéma : « Ça me fait souffrir rien que d’en parler ! »

Will Smith reveals director Christopher Nolan brought him the movie "Inception" first, but he turned it down and says movies about alternate realities don't pitch well.



À nouveau, Will Smith semble avoir eu du mal à saisir les enjeux du long-métrage de SF. Comme il l’avait confié dans une vidéo dédiée, en 2019, les Wachowski lui avaient présenté le film par le prisme de la réalisation et non pas de l’histoire, ce qui l’a complètement perdu. Une décision dont il n’est « pas fier » puisqu’il a choisi de tourner dans Wild Wild West à la place, devenu un flop immense à sa sortie au cinéma.

Des années plus tard, Will Smith a également décliné la proposition de Quentin Tarantino de jouer dans Django Unchained, devenu l’un de ses plus grands succès.

Il avait expliqué à GQ qu’il ne souhaitait pas « faire un film sur l’esclavage, du point de vue de la vengeance » : « La direction artistique de l’histoire ne me plaisait pas. Mais c’était le récit le plus parfait que l’on pouvait imaginer : un homme apprend à tuer pour récupérer sa femme, devenue esclave. L’idée est parfaite. Mais Quentin et moi n’étions pas en accord. Je voulais tellement faire ce film, mais j’avais la sensation que la seule manière de le faire était sous la forme d’une romance, pas d’une vengeance ». Sans doute faudrait-il changer d’approche et davantage faire confiance aux cinéastes.

