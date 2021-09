Une bande-annonce a enfin été diffusée pour le prochain Matrix, intitulé Resurrections. Nous avons répertorié les personnages les plus intrigants qui apparaissent, et leur potentiel rôle dans l'intrigue.

Matrix 4 sortira en salles le 15 décembre 2021. C’est en ce début septembre que les premières images du film ont été diffusées, avec une bande-annonce spectaculaire et encore pleine de mystères. De nombreux personnages y apparaissent, mais il est encore très difficile de bien comprendre leurs rôles dans cette nouvelle intrigue.

Nous les avons toutes et tous extirpés de ce trailer afin d’analyser les indices qui transparaissent et qui peuvent nous aiguiller sur leurs caractéristiques, et quel impact ils auront sur le film. En définitive, à la simple vue de cette bande-annonce, il est clair que Matrix : Resurrections va nous retourner le cerveau, notamment en faisant des parallèles constants avec le premier film.

Neo et Trinity

Sur tous les protagonistes qui apparaissent, deux seulement nous sont pleinement connus : Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Ann Moss). Le problème, c’est que même ces deux personnages n’agissent pas comme d’habitude, puisqu’ils ne semblent pas se connaître. En tout cas, il est certain que Neo ne reconnaît pas Trinity ; mais c’est un peu plus ambigu de son côté à elle.

D’autres scènes peuvent en effet nourrir pas mal de théorie sur la place de Trinity dans cet opus, car elle ne semble pas aussi « perdue » que Neo. Dans la plupart des extraits où elle apparaît, elle est souvent en situation de combat, de manière très maîtrisée.

Quelques secondes plus tard dans le trailer, on voit Neo et Trinity travailler à nouveau main dans la main : se sont-ils finalement reconnus, ou sont-ils contraints de s’associer pour survivre ? Vont-ils retombés amoureux même sans se reconnaître ? Les scènes en moto, tout comme celle où Neo et Trinity sortent d’un immeuble, font écho à certaines scènes du tout premier fil.

Trinity apparaît également dans une capsule de connexion à la matrice, avec les fameux câbles connectés à son corps. Et lors de la première scène de rencontre entre les deux personnages, les codes de la matrice s’affichent sur elle. Quel est, au juste, son véritable lien avec la matrice dans ce quatrième film ?

Un nouveau Morpheus ?

La bande-annonce confirme que Yahya Abdul-Mateen II semble jouer un personnage très proche de Morpheus… si ce n’est peut-être Morpheus lui-même, une version alternative ou bien plus jeune.

Les scènes du trailer dans lesquelles il apparaît font en effet écho aux scènes du premier film, entre le gymnase et la pilule rouge. Le personnage mystérieux suggère également, lors d’une ligne de dialogue, qu’il connaît bien Neo. « Tu ne me connais pas ? », questionne en effet Neo, et « Tu en es sûr ? », répond le personnage.

Le psy excessivement calme

Si l’on comprend que le Néo de Matrix 4 se pose des questions sur lui-même et sur la nature de son identité, c’est en partie grâce aux scènes dans lesquelles il semble être en thérapie. Il fait alors face à un psychologue, incarné par Niel Patrick Harris. En tout cas, son calme est irritant, et peut-être n’est-ce pas si anodin.

Une alliée

Dès les débuts du trailer, une jeune femme semble être une alliée de Neo : elle lui fait traverser un portail, probablement vers la matrice. Puis elle apparaît à d’autres moments, notamment lors de scènes de combat — elle semble particulièrement bien maîtriser la physique de la matrice. Il s’agit d’un personnage incarné par Jessica Henwick.

Le potentiel méchant ?

Le personnage de Jonathan Groff intervient dans l’une des dernières scènes de la bande-annonce. Il évoque un « retour au point de départ ». Et s’il s’agissait d’un personnage que l’on connaît déjà, mais sous d’autres traits ?

Le personnage de Priyanka Chopra : Sati ?

Ce personnage est interprété par Priyanka Chopra. Son arrivée au casting a été annoncée très tôt, dès janvier 2020, mais on ne sait toujours pas quel sera son rôle. Et cette petite séquence n’aide pas vraiment, si ce n’est qu’elle a l’air plutôt sympathique. Mais dans la matrice, les apparences peuvent être trompeuses.

D’après certains fans, elle pourrait être une nouvelle version, sous forme adulte, de Sati — un programme prenant les traits jusqu’alors d’un enfant que l’on a déjà vu avant dans Matrix.

Et les agents Smith alors ?

La silhouette des agents Smith apparaît à plusieurs reprises, mais, pour l’instant, pas de Hugo Weaving en vue. Sera-t-il l’une des surprises de Matrix Resurrections ?

