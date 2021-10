Nintendo a donné quelques précisions sur les jeux Nintendo 64 qui arrivent sur Switch. S'agira-t-il des versions européennes ou américaines, qui n'offrent pas tout à fait le même plaisir de jeu ? Il y aura un peu des deux.

Il fut un temps où les versions européennes et américaines/japonaises des jeux vidéo n’étaient pas tout à fait les mêmes. En cause : les normes d’affichage différentes, avec le 50 Hz d’un côté (chez nous, ou les territoires PAL, pour « Phase Alternating Line ») et le 60 Hz de l’autre (aux États-Unis et au Japon). Cette différence avait un impact sur le plaisir de jeu : avec un jeu en 60 Hz, on gagne en fluidité. Ainsi, plus la fréquence d’image est élevée, mieux c’est (dixit Nvidia).

Dans un article publié le 24 septembre 2021 en réponse à la diffusion d’un Nintendo Direct, Eurogamer s’est posé la question suivante : quelles versions intégreront le catalogue Nintendo 64, bientôt disponible pour les abonnés au Nintendo Switch Online (via un pack additionnel au prix encore inconnu) ? À l’époque, la firme nippone n’avait pas plus de précision à apporter. Mais dans un tweet publié le 11 octobre, la branche française a confirmé la bonne nouvelle : « Tous les jeux Nintendo 64 inclus dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont disponibles en version nord-américaine/60 Hz. »

Tous les jeux Nintendo 64 inclus dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont disponibles en version nord-américaine/60 Hz. Certains titres sont aussi disponibles en version PAL européenne, avec la possibilité de choisir la langue du jeu. pic.twitter.com/7EA6DwbhPM — Nintendo France (@NintendoFrance) October 11, 2021

Les jeux Nintendo 64 disponibles sur Nintendo Switch seront en 60 Hz (même en Europe)

« Certains titres sont aussi disponibles en version PAL européenne, avec la possibilité de choisir la langue du jeu », ajoute Nintendo. Ce qui veut dire qu’on aura parfois le choix entre jouer en français à 50 Hz (comme à l’époque) ou jouer en anglais à 60 Hz (pour un meilleur confort de jeu). « Un revisionnage du Nintendo Direct et une comparaison avec les présentations montrées en Amérique du Nord et au Japon suggèrent que les portions Nintendo 64 utilisent des versions européennes pour illustrer le Pack Additionnel du Nintendo Switch Online », notait Eurogamer dans son article.

C’est une excellente nouvelle pour les joueuses et les joueurs, qui (re)découvriront certains titres cultes dans les meilleures conditions. Et c’est une preuve que Nintendo a appris de ses erreurs : quand elle a lancé son service donnant accès à des oldies sur Wii, la firme nippone a d’abord proposé les versions 50 Hz des jeux — ce qui a soulevé quelques plaintes au sein de la communauté. En offrant le choix, Nintendo va contenter un maximum de monde.

Au lancement, le Nintendo Switch Online + Pack additionnel permettra d’accéder à :

Super Mario 64

Mario Kart 64

Star Fox 64

Yoshi’s Story

The Legend of Zelda : Ocarina of Time

WinBack : Covert Operations

Mario Tennis

Dr. Mario 64

Sin and Punishment

À noter, pour l’anecdote, que Sony avait également opté pour les versions 60 Hz quand il a lancé sa PlayStation Classic — réplique miniature de sa toute première console de salon. Un avantage qui cachait un inconvénient : sur les 20 titres préinstallés, seuls 2 étaient en français.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo