Le PlayStation Showcase a eu son lot de moments très forts, et un ventre mou un peu gênant. Mais les propriétaires d'une PS5 ont quand même eu de quoi rêver, avec quelques teasers sur des jeux prévus pour dans très longtemps.

Quel est le bilan du PlayStation Showcase, rendez-vous de Sony le plus important depuis des mois puisque le constructeur avait décidé de rater l’E3, puis la gamescom (deux rendez-vous normalement cruciaux) ? Comme souvent, il est mitigé. Les 40 minutes dédiées au futur de la PS5 ont alterné moments de gêne — GTA V repoussé, le projet Radiohead incompréhensible, la publicité en introduction — et temps vraiment forts — les quelques minutes de gameplay de God of War : Ragnarok.

En résumé, Sony a su créer l’engouement avec quelques bouts de teasers, qui rassurent sur le long terme — voire le très long terme. Le remake de Knight of the Old Republic — l’un des meilleurs jeux Star Wars de tous les temps –, Marvel’s Spider-Man 2 (avec Venom !) et Marvel’s Wolverine sauront occuper les propriétaires d’une PS5 dans un horizon lointain (2023, et après). Mais entre 2021 et 2023, il y a 2022. Et, sur ce point, Sony n’a pas rassuré. À quoi jouera-t-on à part Horizon Forbidden West — et… GTA V ?

Des moments forts

Le retour de KOTOR !

Celui-là, il était vraiment difficile à prévoir. Naguère exclusivité Xbox (sur console), Star Wars : Knights of the Old Republic (ou KOTOR pour les intimes) va bénéficier d’un remake ambitieux — sous l’égide d’Aspyr Media (qui s’était déjà occupé d’un portage sur Mac). Il s’agit d’un RPG très bavard, qui se déroule plusieurs milliers d’années avant la trilogie originale. Où il faut enquêter sur une menace Sith. Sur Metacritic, cela donne un score de 94 sur 100 et le macaron ‘must-play’.

Marvel’s Wolverine

Insomniac Games peut déjà se targuer d’avoir gonflé le catalogue de la PS5 avec des jeux marquants : Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales et Ratchet & Clank : Rift Apart. Et le studio ne connaît visiblement pas les temps morts. Pendant le PlayStation Showcase, on a appris qu’il travaille actuellement sur Marvel’s Wolverine, nouveau jeu solo qui sera centré sur le célèbre mutant badass des X-Men. Attention cependant, le titre n’en est qu’au début du développement selon un communiqué publié sur le PlayStation Blog.

Marvel’s Spider-Man 2

Porté par le succès de Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Insomniac va se pencher en parallèle sur Marvel’s Spider-Man 2. Dans cette suite attendue pour 2023, on retrouvera Miles et Peter qui devront croiser le fer avec… Venom. On nous promet une « aventure solo la plus épique à ce jour ». Le mot ‘solo’ est important.

God of War : Ragnarok

Au bout du tunnel des exclusivités présentées, le PlayStation Showcase s’est terminé par les premières images de gameplay de God of War : Ragnarok. Spoiler : la future aventure de Kratos et Atreus s’annonce époustouflante. On a hâte.

Des moments gênants

La publicité en introduction

Sony a fait un étrange choix pour lancer sa conférence : la diffusion d’une très longue publicité — certes bien réalisée. On s’est alors demandé ce qu’on faisait là, et on pourrait même affirmer que ces précieuses secondes ont été gâchées. On aurait préféré revoir des séquences de Horizon : Forbidden West, à choisir.

Alan Wake et GTA V

La conférence a démarré fort (Star Wars : Knights of the Old Republic) et s’est terminée avec plusieurs effets « waouh » (Spider-Man, Wolverine, God of War). Entre deux, il a fallu meubler et les choix de Sony ont, au mieux, été étranges. La remasterisation de Alan Wake ? Pourquoi pas, mais le rendu graphique est loin d’être convaincant. De nouvelles images de GTA V ? On rappelle que le blockbuster est sorti en 2013 et qu’il a dépassé les 100 millions de ventes. Si vous êtes passé à côté, c’est de votre fait. Comble de l’histoire : Rockstar Games a repoussé la version PS5 en mars 2022.

La promo Radiohead

Mais que diable est venu faire Radiohead dans un événement PlayStation ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, le célèbre groupe de musique collabore avec Epic Games pour une expérience interactive participant à la sortie de son futur album — Kid A Mnesia. Bienvenue chez Taratata.

Gran Turismo

On a l’habitude de louer la qualité exceptionnelle des productions maison de Sony. Il est vrai qu’on est rarement déçu par les jeux qui ne sortent que sur PlayStation. Mais il faut bien des exceptions pour confirmer cette règle établie depuis maintenant plusieurs générations. Pour la PS5, ce sera Gran Turismo 7, jeu de course qui préfère s’attarder sur ses belles voitures (à prendre en photo avec mille filtres) que sur l’expérience de pilotage. Le pire ? Visuellement, on n’est même pas ébloui. Sortie prévue pour le 4 mars.

