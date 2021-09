Sony retourne sa veste. Après avoir compliqué l'obtention d'une version PS5 de Horizon Forbidden West quand on est propriétaire d'une PS4, le constructeur a tout simplifié. Et statué une bonne fois pour toutes sa position sur le sujet des mises à niveau.

La semaine dernière, Sony a lancé les précommandes de Horizon Forbidden West, son futur blockbuster à paraître le 18 février 2022 sur PS4 et PS5. Ce fut l’occasion de découvrir qu’il y aura 7 éditions différentes (9 si on comptabilise les versions numériques) et que la transition entre les deux générations de console était à l’origine loin d’être simple. Car face à la déception de la communauté à ce sujet, la firme nippone a décidé de rétropédaler.

« Les joueurs qui achèteront Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 pourront récupérer gratuitement la version PlayStation 5 », annonce Jim Ryan, président de la branche PlayStation, dans une mise à jour du communiqué initial. On assiste à un double changement : non seulement la mise à niveau sera possible mais, en plus, elle sera gratuite.

Désormais, tout est plus ou moins clair chez Sony

On notera que ce geste de Sony transpose le problème sur sa politique tarifaire, consistant à faire payer 10 € de plus les joueurs PS5 pour un même jeu. Horizon Forbidden West n’échappant pas à cette règPourquoi il ne faut pas acheter la version PS5 de Horizon Forbidden Westle, on ne pourra qu’encourager les concernés à acquérir la version PS4 (facturée 69,99 € contre 79,99 €) afin de profiter de cette mise à niveau gratuite exceptionnelle et de réaliser une petite économie. Attention, si vous êtes propriétaire d’une version physique, il faudra une PS5 équipée d’un lecteur de disque.

Pour Sony, ce petit drame médiatique lié à Horizon Forbidden West est l’opportunité de clarifier une bonne fois pour toutes sa position sur ces fameuses mises à niveau. « Je tiens aussi à confirmer qu’à l’avenir, les exclusivités PlayStation cross-gen (nouveautés qui sortent sur PS4 et PS5) — à la fois physiques et numériques — proposeront une mise à niveau de 10 $ [10 €] pour passer de la PS4 à la PS5 », poursuit Jim Ryan. Le prochain God of War et Gran Turismo 7 sont donnés en exemples. Ces 10 € réclamés sont bien évidemment là pour soutenir la politique tarifaire décriée dans le paragraphe précédent.

On rappelle que Microsoft est beaucoup plus généreux sur la transition entre la Xbox One et la Xbox Series S/X. Depuis le début, la firme de Redmond s’appuie sur une technologie appelée Smart Delivery. Elle permet de profiter d’un jeu sur sa console Xbox, qu’importe la génération à laquelle elle appartient (et sans avoir besoin de repayer). En outre, Microsoft n’a pas (encore ?) augmenté le prix de ses jeux : on reste à 69,99 €.

