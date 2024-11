Lecture Zen Résumer l'article

Horizon Zero Dawn s’offre une remasterisation sur PS5. Déjà très beau à son lancement sur PS4, le premier opus de la saga PlayStation l’est encore plus sur la console actuelle de Sony. Le travail abattu est à souligner.

Quand les premiers bruissements d’une possible arrivée d’Horizon Zero Dawn dans le catalogue PS5 ont commencé à se faire entendre, on a été nombreux à déplorer l’existence de cette éventualité. Non seulement le jeu d’action/aventure de Guerrilla Games, paru sur PS4 en 2017, affiche encore un rendu reluisant en 2024, mais il y a d’autres jeux du catalogue PlayStation qui mériteraient un dépoussiérage digne de ce nom. On pense fort à Bloodborne, pour ne citer que lui.

Mais les voies de la ligne éditoriale de Sony sont parfois impénétrables, et nous voici avec un Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 et PC, disponible une semaine avant l’arrivée de la PS5 Pro (sur laquelle le jeu brillera encore plus). L’idée est simple : maintenir l’intérêt autour d’une saga amenée à durer dans le temps, et aligner la qualité visuelle sur celle d’Horizon Forbidden West. L’intérêt paraît discutable mais, pour une fois, Sony s’est montré généreux : les propriétaires d’une copie du jeu original peuvent obtenir cette remasterisation pour 10 €.

8/10 Horizon Zero Dawn Remastered 39,99 € sur Points forts Visuellement toujours aussi envoûtant

Le travail abattu par Nixxes Software

C’est 10 € (si vous avez déjà le jeu) Points faibles Le gameplay, moins poussé que dans la suite

Intérêt toujours un peu discutable

Trois modes graphiques

Horizon Zero Dawn est incroyablement beau sur PS5

C’est Nixxes Software qui a eu la lourde tâche de porter Horizon Zero Dawn Remastered sur PlayStation 5 — studio qui s’est occupé de la version PC de plusieurs jeux de Sony. Et force est de constater qu’il a fait de la magie. Il suffit d’ailleurs de se rendre sur leur compte X (ex-Twitter) et de lire leurs différentes publications pour apprécier à quel point les développeurs ne se sont pas contentés du strict minimum. Ils ont par exemple utilisé dix heures de motion capture exclusives pour améliorer les dialogues — qui souffraient de quelques soucis d’animation dans l’opus original (avec des sourires uncanny et des expression un peu figées).

La refonte proposée par Horizon Zero Dawn Remastered donnerait presque envie de refaire l’aventure de A à Z

En se servant de ce qui a été fait pour Horizon Forbidden West, Nixxes Software a amélioré nombre d’éléments pour donner plus de vie et d’éclat aux environnements d’Horizon Zero Dawn. Les changements ne sont pas anodins, entre l’amélioration des textures, la densification de la végétation, les lieux davantage peuplés, les effets de lumière retravaillés, la profondeur de champ ou encore la modélisation plus fine des personnages (les tenues et les visages regorgent de détails…). On croirait presque qu‘Horizon Zero Dawn est un jeu PS5 flambant neuf. Il souffre de la comparaison avec Horizon Forbidden West uniquement sur les décors aquatiques, le rendu de l’eau étant moins poussé.

Le monde d’Horizon Zero Dawn Remastered est envoûtant // Source : Capture PS5

Nixxes Software en profite aussi pour exploiter la manette DualSense comme il se doit, en renforçant l’immersion par ses vibrations plus fines (grâce au retour haptique) et aux gâchettes adaptatives (parfaites quand on tire avec un arc). Autant de petits bonus qui permettent d’oublier que le gameplay est bien moins élaboré que dans Horizon Forbidden West, avec un arbre de compétences plus compact et des possibilités en retrait quand il faut affronter les machines. Dans le fond, Horizon Zero Dawn n’a pas beaucoup changé, mais le gameplay coche suffisamment la case de l’efficacité pour ne pas lui en tenir rigueur.

On ne dirait plus du tout un jeu PS4 // Source : Capture PS5

En tout cas, la refonte proposée par Horizon Zero Dawn Remastered donnerait presque envie de refaire l’aventure de A à Z, ne serait ce que pour profiter de ses graphismes prodigieux. Sur ce point, il faut quand même reconnaître que l’argument du dépaysement est là, avec une direction artistique assez étonnante pour du post-apocalyptique. Elle s’avère effectivement plus green, lumineuse et optimiste (ce qui rappelle le genre hopepunk), en comparaison à une planète qui serait désolée, grise, terne et inaccueillante. L’exploration est motivée par cette beauté qui nous happe.

Pour parachever ce joli tableau, Horizon Zero Dawn Remastered affiche une solidité technique remarquable, qu’importe le mode visuel choisi. On vous conseillera bien évidemment l’option Performance, qui garantit un framerate à 60 fps (voir plus si vous avez le téléviseur adéquat), sans sacrifice visible sur la qualité par rapport aux autres (Équilibré et Fidélité). On a hâte de voir ce que la PlayStation 5 Pro, plus puissante, pourra apporter tant le jeu est déjà époustouflant sur la console de base. En tout cas, bravo Nixxes Software et, pour 10 €, l’upgrade vaut largement le coup comme le coût.

Le verdict 8/10 Horizon Zero Dawn Remastered Voir la fiche 39,99 € sur On a aimé Visuellement toujours aussi envoûtant

Le travail abattu par Nixxes Software

C’est 10 € (si vous avez déjà le jeu) On a moins aimé Le gameplay, moins poussé que dans la suite

Intérêt toujours un peu discutable

Trois modes graphiques Pour un portage jugé inutile avant son lancement, Horizon Zero Dawn Remastered a de quoi faire taire ses réfractaires. Si le jeu original, qui date de 2017, était déjà très beau, que dire de cette refonte opérée par Nixxes Software. Le travail abattu est colossal, suffisamment en tout cas pour que les différences et les évolutions sautent aux yeux dès les premières secondes. Dans le fond, la première aventure d’Aloy n’a pas changé, mais cette forme revigorée donnerait presque envie de refaire intégralement le jeu. Surtout, Horizon Zero Dawn Remastered profite d’un élan de générosité de la part de Sony : les propriétaires d’une copie d’Horizon Zero Dawn peuvent obtenir cette version Remastered pour 10 €. Au regard du plaisir de la redécouverte, ils auraient tort de s’en priver.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+