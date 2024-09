Lecture Zen Résumer l'article

Spotify déploie la fonctionnalité Daylist en France, qui est une playlist personnalisée pour chaque personne, évoluant au rythme de la journée. La promesse ? Correspondre à vos goûts et votre humeur du moment, tout en vous faisant découvrir de nouveaux titres.

Une playlist du jour, qui s’actualise au rythme de la journée. Voilà la promesse de Spotify avec « Daylist », sa toute nouvelle fonctionnalité désormais disponible en France. Annoncée le 4 septembre 2024, elle prétend pouvoir suivre l’humeur de chaque internaute, grâce à l’historique d’écoute dont dispose le géant du streaming musical.

Dans les faits, cela donne des intitulés de playlist improbables. Pour une collègue, la liste de lecture s’est intitulée « forest power ballads du mercredi après-midi », tandis que la mienne a reçu le titre « d’old west western spaghetti du jeudi matin ». 50 titres étaient proposés, disponibles jusqu’à la prochaine actualisation, annoncée à 13h06.

La « Daylist » Spotify. // Source : Capture d’écran

Des découvertes dans la Daylist Spotify, mais pas toujours

Dans le petit texte accompagnant la playlist, Spotify explique que je serais « plutôt heavy rock et hard rock les jeudis matin ». Dès lors, selon l’analyse du service, des chansons de type old west, western spaghetti, vampire, southern gothic, dark academia et dark country pourraient me plaire. C’est de là que sont choisis d’ailleurs les titres des playlists provisoires.

Le fait est toutefois que les chansons proposées n’étaient pas toujours « heavy rock » et « hard rock », malgré l’assertion selon laquelle ce sont ces genres-là qui me séduisent les jeudis matin. Par exemple, la chanson de Moby Extreme Ways, très sympathique au demeurant, est plutôt classée comme downtempo et rock alternatif.

En outre, si Spotify assure que sa playlist évolutive « favorise la découverte sur la plateforme Spotify », on a aussi droit à des artistes et des chansons que l’on connait déjà. Pour ce premier essai, la plateforme a ainsi poussé une sélection musicale déjà largement essorée au fil de mes précédentes écoutes. Dès lors, l’envie est grande d’en zapper plusieurs.

Il est à voir de quelle manière les prochaines sélections de la journée seront composées. D’après Spotify, « Daylist est l’une des fonctionnalités les plus populaires pour découvrir de nouvelles musiques », et vient compléter l’offre actuelle de renouvellement musical (comme le radar des sorties ou bien les découvertes de la semaine).

La fonctionnalité Daylist est accessible aussi bien pour la clientèle gratuite que payante.

Pour aller plus loin Comment activer l’écoute privée sur Spotify (pour cacher vos titres un peu honteux)

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !