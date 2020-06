Certains jeux de la génération PS4 et Xbox One seront améliorés sur PS5 et Xbox Series X. Encore mieux : il n'y aura même pas besoin de les repayer.

En fin d’année, nous passerons à une nouvelle génération de consoles. Contrairement à la précédente, la transition se fera beaucoup plus en douceur. Ainsi, certains jeux acquis sur PS4 ou Xbox One donneront droit à une version PS5 ou Xbox Series X, sans rien avoir à payer. Dans l’écosystème Microsoft, cette fonctionnalité s’appelle Smart Delivery et reste à la discrétion des développeurs.

Concernant ses consoles, Sony n’a annoncé aucun programme équivalent, mais certains éditeurs ont déjà indiqué que des jeux PS4 fonctionneront gratuitement sur PS5 — avec optimisations et améliorations. Quels sont les titres concernés ? On fait le point. Attention, il ne s’agit pas de jeux uniquement rétrocompatibles (sans réelle évolution graphique ou technique) et la mise à niveau n’est possible qu’au sein d’une même marque (PS4 vers PS5 ou Xbox One vers Xbox Series X).

Xbox One et Xbox Series X

« Ce programme vous assure de toujours jouer à la meilleure version des titres que vous avez achetés, d’une génération à l’autre. Les développeurs sont libres d’utiliser cette fonctionnalité, mais tous les jeux développés par les Xbox Game Studios et optimisés pour la Xbox Series X en bénéficieront, comme Halo Infinite par exemple », explique Microsoft à propos du Smart Delivery. L’idée derrière est de ne pas faire payer deux fois les joueurs pour la même expérience, alors que c’était le cas avant (les fameuses éditions Remastered).

Les jeux compatibles Smart Delivery sont (à la date du 24 juin 2020) :

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

Call of the Sea (Raw Fury)

Chorus (Deep Silver)

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (Activision)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Destiny 2 (Bungie)

DiRT 5 (Codemasters)

Gears 5 (Microsoft)

Halo Infinite (Microsoft)

Marvel’s Avengers (Square Enix)

Metal : Hellslinger (Funcom)

Rainbow Six Siege (Ubisoft)

Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment)

Second Extinction (Systemic Reaction)

Senua’s Saga : Hellblade II (Microsoft)

The Ascent (Neon Giant / Curve Digital)

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox Interactive)

Yakuza : Like a Dragon (Sega)

En parallèle, Electronic Arts a officialisé son initiative baptisée « Dual Entitlement », appliquée à FIFA 21 et Madden NFL 21. Elle se terminera lors de la sortie des futurs épisodes des deux marques (FIFA 22 et Madden NFL 22).

À lire : Tout ce que l'on sait sur la Xbox Series X

PS4 et PS5

Sur la transition bénéfique pour les joueurs, Microsoft a un train d’avance avec sa technologie Smart Delivery. Sony est plus flou sur le sujet, même si la multinationale a confié à GameSpark, le 17 juin 2020, qu’elle soutiendra au maximum la mise à niveau de jeux PS4 sur PS5. La décision appartient aussi aux éditeurs. Par exemple, DiRT 5 est prévu sur la future console japonaise mais la gratuité pour les propriétaires d’une version PS4 n’est pas garantie (alors que ce sera le cas sur Xbox). Contacté par Numerama, Codemasters nous a indiqué qu’elle sera peut-être officialisée plus tard.

Les jeux PS4 qui seront améliorés gratuitement sur PS5 (à la date du 24 juin 2020) :

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Destiny 2 (Bungie)

FIFA 21 (Electronic Arts)

Madden NFL 21 (Electronic Arts)

Marvel’s Avengers (Square Enix)

Ces différentes listes seront mises à jour au fur et à mesure des annonces des éditeurs, d’ici le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X attendu pour la fin d’année.

À lire : Tout ce que l'on sait sur la PS5

Crédit photo de la une : Square Enix