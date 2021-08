Sony a officialisé la date de sortie de Horizon: Forbidden West, grosse exclusivité attendue sur PS4 et PS5. On l'espérait en 2021. Il faudra finalement patienter jusqu'en février 2022.

Contrairement à Microsoft, Sony n’a pas organisé de conférence à l’occasion de la gamescom 2021. Mais la firme nippone s’est quand même distinguée lors de la cérémonie d’ouverture, diffusée le 25 août, pour officialiser la date de sortie d’un jeu très attendu : Horizon Forbidden West. L’époustouflante suite sera donc disponible le 18 février sur PS4 et PS5.

Cela veut dire que Sony et le studio Guerrilla Games, en charge du développement, ont été contraints de repousser cette exclusivité. En effet, la communauté PlayStation l’espérait encore pour 2021, pourquoi pas à Noël pour fêter le premier anniversaire de la PS5. Il faudra faire montre d’un peu plus de patience.

Rendez-vous en février 2022 pour Horizon : Forbidden West

Dans un communiqué publié sur son blog, Sony a donné les raisons qui l’ont poussé à repousser Horizon Forbidden West. On retrouve tout à la fois cette volonté de proposer l’expérience la plus peaufinée possible et les contraintes liées à la situation sanitaire. « Sans surprise, nos équipes ont été fortement affectées par la pandémie mondiale et nous avons dû mettre en place de nouvelles méthodes de travail, des protocoles et d’autres mesures, afin de nous assurer de protéger la santé de nos équipes et garantir l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle », indique Mathijs de Jonge, directeur du jeu. Lire : un autre report n’est pas à exclure.

Ce retard risque de laisser les propriétaires d’une PS5 orphelins d’une grosse exclusivité pour cette fin d’année, rien n’étant encore prévu au planning du côté de Sony (les choses peuvent encore changer d’ici au 31 décembre). Ils pourront toujours s’en remettre aux jeux déjà disponibles comme Ratchet & Clank : Rift Apart, Returnal ou encore Demon’s Souls.

Les joueuses et joueurs concernés pourront toujours (re)découvrir la précédente aventure d’Aloy — Horizon Zero Dawn — dans de meilleures conditions. Guerrilla Games propose dès à présent une mise à jour gratuite améliorant le mode Performance pour un affichage à 60 fps. Soit de quoi garantir une fluidité bienvenue, pour profiter encore plus de la direction artistique.

