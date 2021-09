Sony a dévoilé les différentes éditions de Horizon Forbidden West, son prochain blockbuster à paraître sur PS4 et PS5 en février prochain. Et accrochez-vous, car l'offre est assez difficile à comprendre.

À l’heure actuelle, Horizon Forbidden West est certainement le jeu le plus attendu par les propriétaires d’une PS4 et/ou d’une PS5. La future aventure d’Aloy sera disponible le 18 février 2022 sur les consoles de Sony et, grâce à un communiqué publié sur le PlayStation Blog le 2 septembre, on connaît les différentes éditions proposées aux joueuses et aux joueurs.

Force est de reconnaître que Sony n’a pas opté pour la simplicité concernant Horizon Forbidden West, à partir du moment où on souhaite jouer sur PS4 et sur PS5. Il faut d’abord retenir un chose : acheter une version spécifique ne garantira aucun accès à l’autre. Ensuite, comme le précise la FAQ, il ne sera visiblement pas possible de passer d’une version PS4 à une version PS5 — gratuitement ou pour une poignée d’euros. Chez Microsoft, on n’aurait pas eu à se poser la question.

Bref, on peut se tromper en choisissant la mauvaise édition. On vous aide à y voir plus clair en fonction de différents cas de figure.

Comprendre toutes les éditions de Horizon Forbidden West

Voici toutes les éditions de Horizon Forbidden West :

Édition Standard PS4 (numérique ou physique) à 69,99 €

Édition Standard PS5 (numérique ou physique) à 79,99 €

Édition spéciale PS4 (physique) à 79,99 €

Édition spéciale PS5 (physique) à 89,99 €

Édition numérique de luxe (numérique) à 89,99 €

Édition Collector (physique, mais jeu en numérique) à 199,99 €

Édition Regalla (physique, mais jeu en numérique) à 269,99 €

Et voici les versions du jeu qu’elles contiennent :

Version PS4 Version PS5 Édition Standard PS4 ✅ ❌ Édition Standard PS5 ❌ ✅ Édition spéciale PS4 ✅ ❌ Édition spéciale PS5 ❌ ✅ Édition numérique de luxe ✅ ✅ Édition Collector ✅ ✅ Édition Regalla ✅ ✅

Je ne veux jouer que sur PS4

Vous n’avez pas prévu d’acquérir une PS5 ? Alors peut-être que la version PS5 de Horizon Forbidden West ne sera pas du tout un critère pour vous.

Dans ce cas, ce sont ces éditions qui vous intéressent :

Édition Standard PS4

Édition spéciale PS4

Édition Collector

Édition Regalla

À noter que les éditions collector et Regalla réunissent les deux versions, sans exception. Et que vous pourrez toujours jouer à la version PS4 sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Je ne veux jouer que sur PS5

Si vous êtes déjà l’heureux propriétaire d’une PS5, vous allez vouloir profiter de la future épopée d’Aloy dans les meilleures conditions.

Dans ce cas, ce sont ces éditions qui vous intéressent :

Édition Standard PS5

Édition spéciale PS5

Édition Collector

Édition Regalla

Je veux jouer sur PS4 et sur PS5

« Pour accéder aux versions PS4 et PS5 de Horizon Forbidden West, vous devez acheter l’édition numérique de luxe, l’édition Collector ou l’édition Regalla. Le droit aux deux versions ne s’applique pas sur les éditions standard et spéciale », précise la FAQ.

Dans ce cas, ce sont ces éditions qui vous intéressent :

Édition numérique de luxe

Édition Collector

Édition Regalla

Mauvaise nouvelle : ces éditions ne proposent aucune copie physique du jeu (sur PS4 comme sur PS5). Si vous voulez un disque, il faudra faire une croix sur l’une des deux versions (ou payer deux fois…).

Il y a quand même une bonne nouvelle : on pourra transférer sa sauvegarde de la PS4 à la PS5.

