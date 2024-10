Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Metaphor : ReFantazio est un jeu développé par une partie de l’équipe à l’origine des jeux Persona, et toujours édité par Atlus. Ce J-RPG, prévu pour le 11 octobre 2024, promet de nombreuses heures de jeu. Voilà où le précommander au meilleur prix.

Où précommander Metaphor : ReFantazio au meilleur prix ?

Metaphor : ReFantazio est prévu pour le 11 octobre 2024, au prix de 69,99 €. Il est disponible en précommande en version physique sur PS5 au prix de 47 € sur le site de Leclerc, et au même prix en version physique sur Xbox Series.

C’est quoi, ce jeu qui rappelle la saga Persona ?

Metaphor: ReFantazio est un J-RPG développé par le Studio Zero, studio créé par certains créateurs de la série des Persona, notamment les épisodes 3, 4 et 5. Comme pour ces derniers, le jeu est un mélange de combats au tour par tour et de combats en temps réel, ainsi que d’exploration. Le titre embarque aussi l’aspect social des Persona, avec la possibilité de créer des liens avec des personnages secondaires, ainsi qu’un calendrier au jour le jour.

Metaphor: ReFantazio prend place dans le royaume fictif d’Euchronia, un monde de fantasy médiévale, miroir de notre monde moderne. Alors que l’assassinat du roi provoque le chaos, une sorte de tournoi est créé pour trouver son successeur. De votre côté, vous incarnez un ami du prince, bien décidé à aider ce dernier. La magie prend une place importante dans le jeu. Autrefois courante, elle dépend maintenant d’outils magiques pour être utilisée. Bien sûr, de nombreux compagnons seront à vos côtés pour vous aider à renverser l’instigateur du décès du roi.

Les menus de Metaphor : ReFantazio sont aussi stylés que ceux de Persona 5 // Source : Atlus

À ce prix, Metaphor: ReFantazio est-il une bonne affaire ?

Si vous êtes prêt pour une aventure d’une centaine d’heures, moins de 50 €, c’est une excellente affaire. Si vous êtes familier avec la série Persona, vous serez en terrain connu avec Metaphor: ReFantazio. Pour les joueuses et les joueurs qui découvrent cette nouvelle licence sans avoir joué aux Persona, une démo gratuite est en ce moment disponible sur les principales consoles, ce qui vous permet de savoir où vous mettez les pieds.

En dehors des combats typés J-RPG, et du volet exploration, sachez que vous devrez gérer votre temps efficacement afin d’accomplir des quêtes annexes qui influenceront l’aventure principale et sa difficulté. Vous devrez aussi interagir avec les membres de votre équipe pour renforcer les liens. Une composante Visual Novel assez importante, où vous devrez lire de nombreux textes et vous investir dans les personnages. Enfin, avant un test plus complet, nul doute que Metaphor: ReFantazio devrait, comme les Persona, impressionner par sa partie graphique très stylisée, et ses musiques entraînantes.

